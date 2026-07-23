央視：日本曾拍賣非法流失青銅重器 中攔截、5個月追回

央視介紹「曾伯克父青銅組器」的跨國追索行動。（取材自央視新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 央視報導曾伯克父青銅組器在日本被拍賣前遭中方及時攔截，經外交、法律與公安協作，5個月內成功追回並於2019年回國。

央視近日播出「遺珍歸途：青銅的回響」節目，詳細報導「曾伯克父青銅組器」的跨國追索行動。這組承載春秋早期曾國禮樂文明、由一鼎、一甗、一簋、兩盨、兩壺、一霝共八件組成的青銅重器，曾一度流失海外，經過72小時撤拍與五個月追索，終於在2019年成功回歸中國。

上觀新聞報導，2019年3月3日，國家文物局接獲舉報，得知日本 某拍賣 公司即將拍賣該組文物，當天隨即啟動調查，僅用三天確認文物出土自湖北隨棗一帶曾國高等級墓葬，並於2014年後非法走私出境，所有正規文物進出境渠道均無相關紀錄。

同年3月7日，文物部門與公安機關確定「外交+刑事偵查」的追索策略；3月9日，中國緊急照會日本駐華使館，依據中日共同加入的1970年聯合國教科文組織公約，提請日方協助攔截，上海公安同步立案偵辦，查清文物持有人的犯罪證據鏈。

法律專家團隊連夜研判，24小時內提交法律研判報告推動撤拍，駐外使館緊急約見拍賣行申明中國立場，文物部門同步派專家團隊赴日鑑定。在多重壓力下，日本拍賣行於72小時內宣布中止拍賣。撤拍後，文物部門、公安機關與外交系統協同作戰，持續推進追索工作。

2019年7月，文物持有人主動表示願無條件上交國家。同年8月23日深夜，文物搭乘航班抵達北京，8月24日凌晨安全入庫，從啟動追索到文物歸國僅耗時五個月，是中國近年跨國追索價值最高的一批回歸文物，也是首次在1970年公約框架下，成功從日本追回整組高等級流失文物。

據央視報導，曾國是未見於傳世文獻記載「挖出來的諸侯國」，這組器物銘文明確記載器主為「曾伯克父甘婁」，填補此前考古從未發現該名號曾國貴族的空白，對研究春秋早期曾國宗法世系、與周王室及楚國關係具重大意義，也印證了曾國「一國兩名」(曾隨對應)的考古結論。

整組八件器物品類完整，其中「盨」這類器型流行時間短、存世罕見；器身共330字銘文布局規整、字體遒勁，經X光照相顯示採用分鑄法製作，體現春秋早期曾國高超的範鑄工藝，整組已被認定為國家一級文物。