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鄭州廚師想離職 老闆要求交出配方及SOP 網轟：豈有此理

中國新聞組／即時報導
老板對SOP的解釋。（取材自新聞坊）
老板對SOP的解釋。（取材自新聞坊）

河南鄭州一名廚師提出離職，卻遭餐廳老闆要求交出完整菜品配方及標準作業流程（SOP），否則拒絕發放積欠薪資，引發網路熱議。當地勞動監察部門表示，將配方與薪資結算掛鉤「於法無據」，若店家想取得配方，應透過協商付費購買，不能藉由勞動關係強行索取。律師則指出，配方是否應交還，須視其是否屬於商業秘密而定，但雇主不得以此作為扣發工資的理由。

極目新聞報導，鄭州廚師董先生表示，自己經朋友介紹到一家牛肉湯館工作，主要負責製作胡辣湯、包子及粥品。入職時，老闆原本約定僅需負責早、午餐固定品項，但之後陸續增加滷麵、包子及粥品等餐點，且午、晚餐都要供應，工作量持續增加。

董先生表示，當初雙方約定由3名廚師負責，薪資合計1.8萬元人民幣，但實際工作內容早已超出3人正常負荷，因此決定提出離職。

沒想到，老闆卻要求他必須留下所有產品的SOP，包括食材、配料比例、製作流程，甚至要求精確標示每項食材重量。

董先生認為，這等同要求交出自己的烹飪秘方，因此拒絕無償提供。他表示，雙方入職時從未約定離職需交出配方，「廚師的手藝是立身之本，如果店家需要配方，可以另外協商付費購買，不能依附勞動關係強行索要。」目前店家仍積欠他1個多月、逾1萬元人民幣薪資。

對此，店家則表示，要求建立標準化SOP，是為了確保菜品口味一致，方便其他廚師在有人請假時也能依照流程製作餐點，店內其他工作崗位也都有建立相關標準作業流程。

董先生隨後向勞動監察部門投訴。勞動監察部門回應，將配方與薪資結算綁在一起沒有法律依據，「配方需要花錢買」，後續將介入協調處理。

事件曝光後，引發網友熱議。不少人認為，店家將薪資與私人技術成果綁在一起，形同變相侵占勞工技術成果，「工資不能買斷手藝，想要配方可以談價格，不該拿薪水作交換條件。」

不過，也有網友認為，若餐廳投入資金、食材及研發成本，配方歸屬應依實際情況判斷，員工離職時未必能完全帶走。

北京律師郭政表示，若配方屬於企業商業秘密，且廚師負責產品研發，勞動契約或保密協議也明確約定保密義務，餐廳可依法要求廚師返還配方文件、不得洩漏或帶往其他公司使用；但若所謂配方只是廚師個人累積的烹飪技術，或屬於業界普遍使用的方法，餐廳則無權要求交出，也不能限制其轉職。

相關話題衝上熱搜。（取材自新聞坊）
相關話題衝上熱搜。（取材自新聞坊）

精華 FAQ

  • 核心在於廚師提出離職後，老闆要求他交出完整配方與標準作業流程，並把這件事和薪資發放綁在一起，導致積欠工資遲遲未結清。

  • 勞動監察部門表示，把配方與薪資結算掛鉤沒有法律依據，店家若想取得配方，應透過協商並付費購買，不能藉勞動關係強行索取。

  • 律師指出，若配方屬企業商業秘密，且勞動契約或保密協議已有明確約定，餐廳可要求返還並不得外洩；但若只是個人手藝或業界通用方法，雇主無權強制索取。

河南 鄭州

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