當娃養… 浙江大叔種出「2層樓高」仙人掌、扛過颱風

周慶桂把仙人掌當成孩子來養。 (取材自上觀新聞)

浙江省溫州樂清市一株高達6.5公尺、相當於兩層樓高的仙人柱近日在網路紅了。67歲的周慶桂花了23年悉心照料，這株仙人柱曾因施肥不當幾乎腐爛枯死，卻奇蹟復活，還歷經多年沿海強風及今年颱風「巴威」侵襲依然屹立不搖。周慶桂笑說：「我把它當自己的孩子一樣養。」他也從養護過程中體悟到「萬物皆有命，急不得」的人生哲理。

上觀新聞報導，這株仙人柱從一樓花盆一路向上生長至二樓陽台，高聳挺拔，遠看宛如一根綠色電線桿，不少路人經過都忍不住停下腳步拍照。

周慶桂回憶，2003年老家整修時，好友從中國西部帶來3株仙人柱幼苗，告訴他只要細心照料，未來可長到十幾公尺高。他當時特地挑選其中長勢最弱、僅約20公分高的一株栽種，沒想到20多年後，其餘兩株早已枯萎，唯獨這株長成村裡獨一無二的「擎天柱」。

他表示，幼苗時期曾將尖刺全部拔除，以免到家裡玩耍的孩子受傷，平時也幾乎不施肥，而是透過修剪所有側枝，讓養分集中供給主幹，因此才能一路筆直向上生長。

不過，2010年眼見仙人柱長勢趨緩，周慶桂擔心它營養不足，自行施用複合肥，希望促進生長，沒想到反而造成肥害。原本適應荒漠環境的仙人柱無法承受過量養分，主幹內部逐漸腐爛中空，僅剩外皮支撐整株植物。

「當時發現一個小洞，挖開才知道整個裡面幾乎都爛掉了。」周慶桂說，眼看陪伴多年的植物命懸一線，他趕緊搭設木架支撐，換上疏鬆的新土，希望它能自行恢復。所幸仙人柱生命力驚人，最後重新長出新根，成功挺過危機。

經歷這次教訓後，他也徹底了解仙人柱的生長特性。「仙人柱富養不了，少肥才適合它。」此後他不再刻意催長，植物雖然生長速度放緩，23年來僅留下8節生長紋路，但也培養出更強的耐旱、抗風能力。

今年7月，網友路過拍下這株巨型仙人柱並上傳短影音平台，影片迅速吸引大量關注。適逢颱風「巴威」逼近浙江沿海，不少網友紛紛留言擔心它是否能承受強風，有人建議搭建鋼架保護，也有人提議加固根部，希望它能平安度過颱風。

颱風過境後，拍攝影片的網友特地返回現場查看，發現仙人柱僅掉落部分花朵，整株依舊完好無損，讓不少關心它的網友鬆了一口氣。

周慶桂透露，其實自己早已做好防颱準備。他多年來在仙人柱旁豎立一根長6公尺的鋼管，每長高一節便以繩索固定，延伸至二樓後，再與陽台欄杆一同綁緊加固。「颱風來之前，我還特地爬上二樓用力搖晃檢查，很穩。」他說，仙人柱本身莖幹柔韌，遇到強風時能順勢擺動，「以柔克剛」，再配合鋼管支撐，因此才能屹立多年。

他表示，自己鑽研太極拳20多年，養植物也與練太極一樣，講求循序漸進、順其自然。「萬物都有自己的節奏，不能急。」在他看來，生活也應如此，「懂得留白、守住本心，才能走得長久又安穩。」

這棵仙人掌有兩層樓高。 (取材自上觀新聞)

這棵仙人掌有兩層樓高。 (取材自上觀新聞)