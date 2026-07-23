世界盃看台上 阿根廷男搭訕華女「1小時就求婚」 網炸鍋

中國女博主在世界盃邂逅阿根廷男子的影片，在網路引起討論。（視頻截圖）

2026年世界盃 落幕，但一段發生在看台上的互動畫面近日在網路瘋傳。一名中國女球迷赴美支持阿根廷梅西 （Lionel Messi），意外與一名阿根廷男球迷相識；兩人從對視、搭訕、打賭，到梅西進球後接吻，最後男方甚至單膝下跪求婚，整個過程據稱不到1小時。有人認為是世界盃限定的浪漫邂逅，也有人質疑整起事件疑似事先安排的劇本。

據網路流傳影片顯示，這名中國女博主當時在阿根廷隊比賽看台上，一邊為梅西加油，一邊拿著相機記錄觀賽過程。坐在她附近的一名阿根廷男球迷注意到後，先與她隔空對視，還主動送上飛吻，隨後直接走到她身旁搭話。

兩人認識不久後，男方主動提出一項賭約，表示：「如果梅西進球，就讓我親一下。」隨著梅西真的攻破對手球門，女方依約將臉頰靠近對方，沒想到男方隨即示意希望直接接吻。

影片顯示，女方沒有拒絕，兩人當著周圍球迷的面擁吻，引來不少人歡呼。

事件並未就此結束。兩人在交換聯絡方式後，男方直白向女方告白：「妳很漂亮，我喜歡妳。」隨後更當場單膝跪地，握起女方的手並親吻手背，做出宛如求婚的舉動。女方全程面帶笑容回應，沒有明顯拒絕。

兩人調情互動據稱不到1小時，影片曝光後迅速在社群平台掀起討論。

有網友認為，世界盃本就是充滿激情與歡樂的舞台，「氣氛到了，遇到心動的人就勇敢一點」，形容這是一場難得的異國浪漫；但也有不少人抱持懷疑態度，質疑「剛認識不到1小時就接吻、疑似求婚，真的太誇張了」，甚至猜測整段影片可能是為了流量而刻意設計。