流浪漢進館看書「遭投訴」 杭州圖書館的回應全網點讚

杭州圖書館「市民投訴流浪漢進館讀書」有關話題衝上熱搜榜。（取材自小紅書）

杭州圖書館因允許街友入館閱讀的舊聞近日再度在社群平台流傳，引發廣泛討論。事件源於有市民曾投訴街友進館看書，館方回應「我無法拒絕他們進來讀書，但您有權利選擇離開」，並強調圖書館對所有讀者只有一項要求，就是入館前洗手。杭州圖書館表示，這起事件發生於2008年，雖然是舊聞重提，但圖書館「人人都可入內閱讀」的理念至今未變，並透過完善管理措施維持館內秩序，兼顧不同讀者的閱讀需求。

綜合媒體報導，近日小紅書 、Threads 等社群平台大量流傳杭州圖書館接納街友入館閱讀的影片與照片，相關話題登上熱搜。杭州圖書館表示，網路流傳的回覆出自已退休館長褚樹青任內，當時有市民投訴街友進館閱讀，館方回應：「我無法拒絕他們進來讀書，但您有權利選擇離開，圖書館對所有讀者只有一個要求──洗手。或許這不是杭州最好的圖書館，但一定是最溫暖的。讀書是高尚的，但不能是高貴的。讀書是為了讓你明辨是非，不是為讓你自覺高人一等。」

杭州圖書館工作人員表示，此事並非近期發生，而是多年前的案例，不清楚為何近日再度在網路流傳，但圖書館的理念始終一致，「人人都可入內閱讀」。

館方指出，圖書館並非毫無限制地開放，而是對所有讀者適用相同規範，包括入館前洗手、保持安靜、愛護書籍，不得喧嘩、躺臥占位或影響他人閱讀；若擾亂秩序，管理人員將勸導離場。

為兼顧不同讀者需求，杭州圖書館多年來增設洗手台、備妥清潔用品、規畫較寬鬆的閱覽區，並增加清潔人員與保潔頻率，希望降低異味等問題對其他讀者的影響。

杭州圖書館二樓設有拾荒老人韋思浩的半身銅像。銅像介紹指出，他雖是拾荒老人，卻經常走進圖書館，每次閱讀前都會仔細洗手，十分珍惜書籍；他也是退休教師，多年來匿名資助清寒學生。

據「人民日報」先前報導，韋思浩退休後每月有5000多元（人民幣，下同，約738美元）退休金，但生活節儉，長期將大部分收入捐助學生。2015年，他因車禍去世，家人整理遺物時才發現多年捐款收據，也得知他早已簽署遺體及器官捐贈志願書。其後，當地民眾發起募資，在杭州圖書館設立紀念銅像。

另據媒體過往採訪，圖書館管理人員多年來曾處理不同情況，包括有拾荒者看電視時笑聲過大遭勸阻，也有讀者因對方身上異味提出質疑；部分街友將圖書館當作休息場所，管理人員則主動溝通協調。管理員陳夏曾表示：「他們都很敏感，他們也有自尊。」

館方表示，公共圖書館由公共資源設立，所有民眾都有平等使用權，但所有人都必須遵守相同規範，不因身分不同而有所區別。多年來透過持續管理與維護，兼顧公共閱讀空間秩序與不同族群的閱讀權益。

杭州圖書館「市民投訴流浪漢進館讀書」有關話題衝上熱搜榜。（取材自小紅書）

杭州圖書館「市民投訴流浪漢進館讀書」有關話題衝上熱搜榜。（取材自小紅書）