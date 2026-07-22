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對抗天價彩禮…娶親30元、嫁女20元 貴州這「村規」衝熱搜

中國新聞組／北京22日電
高寨村娶親統一隨禮30元。(視頻截圖)
高寨村娶親統一隨禮30元。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貴州高寨村以村規民約遏止天價彩禮，婚嫁隨禮極低。
  • 重點二：娶親統一30元、嫁女20元，自2013年起沿用十餘年。
  • 重點三：村民重視互助與心意，省下錢力投入產業與生活改善。

在當前不少地方因「天價彩禮」與重分子錢讓婚嫁不堪重負之際，貴州省黔東南州錦屏縣鐘靈鄉高寨村卻憑藉一份特殊的「村規民約」衝上熱搜，引發全網點讚。在這裡，娶親統一隨禮30元(約4.4美元)，嫁女統一隨禮20元(約2.9美元)。這兩個數字自2013年確立以來，無論外界物價如何波動，已在此地默默沿襲了十餘年。

貴州日報報導，高寨村村民李宏明道出了全村人的共識：「街坊鄰居，送禮就是表達慶賀，誰也不在意禮金多少。」

令人好奇的是，為何娶親隨禮會比嫁女多出10元？高寨村黨支部書記歐昌清解釋，娶親在當地傳統中意味著「添丁進口」，迎親隊伍進寨時，幫忙的鄉鄰往往需要多吃一餐、多住一晚上。多出的這10元絕非攀比，而是主家對熱心相助的鄉親表達的一份貼心謝意。從早期送米送肉、手作鞋墊，到如今折現為二三十元的小額現金，變的是形式，不變的是「禮輕情意重」的本質。

在高寨村，當地村民不會把禮金當成人情的全部，除了小額現金，大家還會送上親手納的鞋墊、毛線織鞋等手工物件，主家收到這些心意比收到現金還開心。全村人也會主動無償到主家搭手幫忙，辦喜事更看重熱鬧的人氣，沒人指望靠辦酒席賺錢。

高寨村黨支部書記歐昌清表示，大家把省下來的錢和精力，更多地用在發展自家產業、改善生活上。高寨村的低禮金政策如今也推廣至鐘靈鄉。許多網友在獲知這一傳統後直呼「這才是婚禮該有的樣子」。

精華 FAQ

  • 當地希望對抗「天價彩禮」與重分子錢造成的婚嫁壓力，讓辦喜事回歸祝福本意，避免攀比與負擔。村民認為禮金只是表達心意，不應成為人情包袱。

  • 村支書解釋，娶親在當地代表「添丁進口」，迎親隊伍進寨時，幫忙鄉鄰常需多吃一餐、多住一晚，因此多出的10元是對協助者的貼心謝意，不是攀比。

  • 村民表示省下來的錢與精力，更多投入自家產業和生活改善，辦喜事也更看重熱鬧與互助。這種風氣如今已推廣到鐘靈鄉，受到網友廣泛支持。

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