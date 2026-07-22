我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府接管委石油出口半年 逾130億美元收入哪裡去了？

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

「天才少女」蔣方舟三度逆轉 因習一句話？

香港特派員李春

AI摘要

文章摘要整理：

蔣方舟論文抄襲爭議先被認定不構成不端，後又因補充材料遭撤銷碩士學位，事件更引出名人子女與「破四唯」政治聯想。

中國從初夏到三伏，名流塌房事件不斷，歌星和導演中的「頂流」韓紅、馮小剛由電影「抓特務」而起的社會性死亡事件，還未完全平息，「天才少女」學術不端風波再起。其中，「天才少女」風波仍在進行時，還出現三次逆轉，又引出最高領導人「破四唯」號召，引來更深層政治聯想。

所謂「天才少女」，主要是說女作家蔣方舟。蔣方舟今次出事，是一位叫肖鷹的清華教授舉報她碩士論文涉嫌抄襲，事發去年8月，今年7月3日肖再行舉報，三天後人民大學公布蔣論文不涉學術不端。但到13日突然公布蔣的學位論文的覆核結果，構成「學術不端」行為，因此撤銷其碩士學位。而導致逆轉據稱來自中國網民的「補充材料」，指蔣方舟碩士論文《瑪麗·雪萊的三重身份》，抄襲了台大外文系教授陳重仁的論文《〈別讓我走〉與生命政治的美麗新世界》部分段落。

緊接著就有第二次逆轉，即「天才少女」由一位擴展到四位，包括著名作家賈平凹之女賈淺淺、諾貝爾文學獎得主莫言之女管笑笑，以及網民將名嘴胡錫進之女胡維佳列為第四名。

第三次逆轉，發生在最近兩天。一批原來保持沉默的專家學者，來自不同界別，現身為蔣方舟說話，稱其人品、學識均有口碑，反而是對舉報文化等有所批評，對事件作出另類解釋。

另有研究傳播學的學者，點出了某些逆轉的政治因由，說今次事件起因，源自一個「耿同學」的學術打假。而重大逆轉的焦點，在7月9日的中國兩院院士、中國科協全代會上，中共最高領導人講話，提出要「以更嚴標準、更實舉措整治作風學風突出問題」，還具體提出要「破四唯」，即破除「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」。對這些話，領悟得早的有中國教育部，人民大學、西北大學，再晚一點，是否會出現「破四唯」和「帽子治理」風暴，等等看吧。

精華 FAQ

  • 最初校方公布她的論文不涉學術不端，但之後收到網民提供的補充材料，指其論文疑似抄襲他人段落，因而再度覆核並改判成立學術不端。

  • 第二次逆轉是指事件不再只集中於蔣方舟，而是延伸成「天才少女」名單擴大，連賈淺淺、管笑笑與胡維佳等名人子女也被網民拿來討論。

  • 因為最高領導人近日強調整治學風作風，並提出破除「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」，作者認為此事可能推動更嚴格的學術治理與帽子管理。

莫言

上一則

中美聯手打擊跨國犯罪 中資高層菲律賓撕票案 嫌犯自美遣返北京

下一則

中國創新藥研發活躍 河南實驗猴半年漲價4倍

延伸閱讀

「蔣方舟學術不端案」反轉 新線索被指跟台灣有關

「蔣方舟學術不端案」反轉 新線索被指跟台灣有關
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文
賈平凹之女賈淺淺 被撤銷碩士學位、副教授職稱

賈平凹之女賈淺淺 被撤銷碩士學位、副教授職稱

熱門新聞

警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
中國人民大學13日發布情況通報，指出經調查認定蔣方舟構成學術不端行為，決定撤銷其碩士學位。（取材自南方都市報）

蔣方舟學術不端案 中國媒體：涉抄襲台灣論文

2026-07-15 12:18
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事