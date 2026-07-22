「天才少女」蔣方舟三度逆轉 因習一句話？

AI摘要 文章摘要整理： 蔣方舟論文抄襲爭議先被認定不構成不端，後又因補充材料遭撤銷碩士學位，事件更引出名人子女與「破四唯」政治聯想。

中國從初夏到三伏，名流塌房事件不斷，歌星和導演中的「頂流」韓紅、馮小剛由電影「抓特務」而起的社會性死亡事件，還未完全平息，「天才少女」學術不端風波再起。其中，「天才少女」風波仍在進行時，還出現三次逆轉，又引出最高領導人「破四唯」號召，引來更深層政治聯想。

所謂「天才少女」，主要是說女作家蔣方舟。蔣方舟今次出事，是一位叫肖鷹的清華教授舉報她碩士論文涉嫌抄襲，事發去年8月，今年7月3日肖再行舉報，三天後人民大學公布蔣論文不涉學術不端。但到13日突然公布蔣的學位論文的覆核結果，構成「學術不端」行為，因此撤銷其碩士學位。而導致逆轉據稱來自中國網民的「補充材料」，指蔣方舟碩士論文《瑪麗·雪萊的三重身份》，抄襲了台大外文系教授陳重仁的論文《〈別讓我走〉與生命政治的美麗新世界》部分段落。

緊接著就有第二次逆轉，即「天才少女」由一位擴展到四位，包括著名作家賈平凹之女賈淺淺、諾貝爾文學獎得主莫言 之女管笑笑，以及網民將名嘴胡錫進之女胡維佳列為第四名。

第三次逆轉，發生在最近兩天。一批原來保持沉默的專家學者，來自不同界別，現身為蔣方舟說話，稱其人品、學識均有口碑，反而是對舉報文化等有所批評，對事件作出另類解釋。

另有研究傳播學的學者，點出了某些逆轉的政治因由，說今次事件起因，源自一個「耿同學」的學術打假。而重大逆轉的焦點，在7月9日的中國兩院院士、中國科協全代會上，中共最高領導人講話，提出要「以更嚴標準、更實舉措整治作風學風突出問題」，還具體提出要「破四唯」，即破除「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」。對這些話，領悟得早的有中國教育部，人民大學、西北大學，再晚一點，是否會出現「破四唯」和「帽子治理」風暴，等等看吧。