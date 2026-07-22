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中國創新藥研發活躍 河南實驗猴半年漲價4倍

記者黃雅慧／北京22日電
隨著中國新藥研發活躍，實驗猴資源變得緊俏。(中新社)
隨著中國新藥研發活躍，實驗猴資源變得緊俏。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國實驗猴因創新藥研發需求大增、供給收縮而價格暴漲，河南新野恒河猴半年漲4倍，相關猴股也因此受市場追捧。

近期中國實驗猴價格暴漲，作為臨床前試驗主流的食蟹猴，如合規適齡，市場均價已超過20萬元(人民幣，以下同)，全國多地「一猴難求」。目前市場現貨供給緊張，如果想要採購現貨，需額外加價。

被視為「猴藝之鄉」的河南南陽新野縣，同樣作為實驗猴的恒河猴，有業者說，「年前那會兒還只有3萬多一隻，後來一路漲到了現在的12萬。」短短半年時間，漲到了原來的四倍。

實驗猴是專門用於醫學和生命科學研究的猴子‌，比如新藥研發和疫苗測試等。‌‌其中作為臨床前試驗主流的是食蟹猴。中國證券報報導，當前合規適齡食蟹猴市場均價在20萬元左右，對比去年8.8萬元的採購單價，一年之內價格翻倍。

公開採購數據印證實驗猴價格的快速上行。3月5日，中國科學院上海藥物研究所動物試驗用食蟹猴採購項目得標公告顯示，450隻2.8至5歲五陰食蟹猴總成交金額為5895萬元，單隻採購價13.1萬元。而該所2025年10月五陰猴的採購單價僅為8.8萬元，半年左右漲幅近五成。

另以中國食品藥品檢定研究院6月的40隻食蟹猴採購項目中標結果為例，實驗猴食蟹猴的採購中標單價為17.8萬元。換言之，一隻實驗猴的身價，約等於一輛比亞迪的中高端車型漢EV。

為何實驗猴價格飆漲？CRO企業（合同研究組織，指為醫藥、生物科技及醫療器械企業提供科研外包服務的專業機構）相關人士表示，實驗猴價格大漲的核心原因來自供需兩端：需求端方面，隨著國內創新藥研發項目持續落地推進，臨床前毒理試驗對實驗猴的使用需求大幅上漲；供給端方面，近年中國繁育基地出欄供給明顯收縮，加上海外引種進口渠道收窄、進口規模大幅下降，多重因素疊加之下，行業貨源缺口持續拉大。

但價格再高，也沒猴可賣。綜合大河報報導，河南新野縣養殖戶表示，他目前存欄1500隻左右，按河南省林業部門規定的30%限額，今年能賣的也就450隻上下。這些指標早在去年年底到今年3、4月就簽完合約，均價只有6萬。

實驗猴價格飆漲近期讓「猴股」獲得青睞，比如昭衍新藥於14日晚間披露的2026年半年度業績預告。其歸母淨利潤高達人民幣6億至9億元，年增幅達884.9%至1377.4%。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國實驗猴價格近期快速飆升，食蟹猴均價已超過20萬元，多地出現供不應求；河南新野的恒河猴也在半年內從3萬多漲到12萬元。

  • 核心原因來自供需兩端：需求面是創新藥研發與臨床前毒理試驗增加，供給面則是繁育基地出欄收縮、海外引種與進口規模下降，導致貨源缺口持續擴大。

  • 實驗猴價格上漲帶動市場關注「猴股」，部分相關公司股價與業績預期受提振；例如昭衍新藥公布的半年度業績預告顯示，淨利潤年增幅可望大幅跳升。

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