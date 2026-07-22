8張門票13萬…網紅「退錢哥」曬世界盃帳單 整趟花費曝光

何勝在個人社群平台上曬出了本次世界盃的觀賽球票帳單。他在整個賽事期間一共觀看了20場比賽，其中自費購買了八張門票，總計花費高達13萬340元。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 何勝在2026年美加墨世界盃期間看了20場比賽，8張自費門票就花13萬340元，若加上機票、住宿與交通，整趟行程已超過24萬元。

曾在2016年因一句「對得起我們嗎？退錢！」暴紅全網的知名球迷「退錢哥」何勝，近日再次成為網路焦點。隨著2026年美加墨世界盃 落幕，何勝在個人社群平台上曬出了本次世界盃的觀賽球票帳單。他在整個賽事期間一共觀看了20場比賽，其中自費購買了八張門票，總計花費高達13萬340元(人民幣，以下同)；何勝強調，這13萬只是門票支出，還不包括來回機票 簽證費用和去往不同城市的交通費用，以及觀賽期間的住宿餐飲等費用。

荔枝新聞報導，這份令人咋舌的帳單詳細記錄了各大熱門賽事的購票成本，其中，光是決賽門票就讓他掏出了5萬500元，成為最昂貴的一張票。而在開幕式（墨西哥對陣南非）以及美國對陣巴拉圭等熱門對決中，由於二手票務市場的炒作，他不得不大幅溢價購入門票，例如開幕式兩張山頂票便花費了2萬5000元，折合原價翻了將近五倍。此外，也有部分賽事門票來自朋友以「半賣半送」的人情價割愛，才讓他得以順利解鎖多場頂級對決。

何勝特別強調，這13萬多元僅僅是門票的硬性支出。若算上跨國與跨城之間的往返機票（約7萬餘元）、高昂的北美飯店住宿（約2.7萬元）、租車包車及計程車費，整趟世界盃觀賽之旅的基礎花費已輕鬆超過24萬元，且尚未計入日常餐飲與簽證保險等雜費。面對網友詢問「20萬能不能打住」，他坦言「根本不可能」，並坦言北美物價與天價門票確實讓人在旅程中數度感到吃力。

許多網友對如此高額的開銷表示震撼與驚嘆，笑稱這簡直是「從退錢哥變成了大冤種」，認為普通薪水族根本無法負擔這樣的狂歡，花費24萬看球已經夠買一輛不錯的新車。也有持理性觀點的網友分析，何勝如今已是擁有龐大流量的體育自媒體創作者，這13萬元門票雖然昂貴，但換來的是全網數以千萬計的曝光度與創作素材，屬於成功的內容投資，「靠實力賺錢圓夢，免費看球也是合理商業邏輯」。