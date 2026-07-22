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跟APEC有關？深圳地鐵安檢升級「人包同檢」排隊30分鐘民怨「沒必要」

中國新聞組／北京22日電
本周上班的第一天，深圳地鐵進一步強化安檢措施，許多人因上班遲到罵聲一片。(取材自...
本周上班的第一天，深圳地鐵進一步強化安檢措施，許多人因上班遲到罵聲一片。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

深圳地鐵全面升級為「人包同檢」後首日即造成多站大排長龍，民怨與安全疑慮升高；官方稱依主管部門要求辦理，並已在部分站點調整通行措施。

深圳地鐵20日起全面升級安檢，實施「人包同檢」，所有乘客除隨身行李須經安檢機檢查外，本人也必須接受手持安檢設備掃描，首個上班日便造成多座車站大排長龍，「深圳地鐵安檢」21日衝上熱搜第一，官方表示，此舉是依上級主管部門要求執行，且不會長期實施。據悉，由於深圳今年下半年將接連舉辦亞太經合組織（APEC）相關會議，外界猜測，此次安檢升級可能與此有關。

深圳地鐵19日晚間公告，自20日起全線實施「安檢全覆蓋」，所有乘客攜帶的背包、手提袋、電腦包等物品，不論大小都必須放入X光安檢機檢查，乘客本人也須配合安檢人員，以手持安檢設備掃描上衣、褲子口袋等部位，主要查驗管制刀具等違禁物品，安檢強度雖低於機場，但較過去明顯提升。

新制上路首日恰逢周一上班尖峰，又碰上暴雨，多個熱門車站安檢口瞬間塞爆。網路流傳影片顯示，不少車站排隊人龍一路延伸至站外，甚至長達數百公尺，社群平台也充斥抱怨聲浪。「以前幾分鐘就能進站，現在光排隊就花了30分鐘」、「坐車10分鐘，排隊半小時」、「上班都遲到了，人還卡在安檢」，過程中一度發生乘客與安檢工作人員爭執事件，

大量排隊畫面曝光後，也引發不少安全疑慮。有網友質疑，「上百人在等一台安檢機」、「人為製造擁堵，反而增加踩踏事故風險」，也有人認為，手持安檢只是簡單掃描口袋，是否真能有效防範危險，相關討論持續延燒，甚至傳出個別乘客因不願配合檢查，與安檢人員發生爭執，高喊「沒有必要」、「影響上班」，甚至有情緒激動的乘客報警處理。

深圳地鐵集團回應，此次「人包同檢」措施係依交通運輸主管部門要求執行，並非地鐵方面自行制定，目前尚未收到恢復原有安檢模式的通知，但預估不會長期持續，後續將依主管機關指示調整。

但因網上批評聲量太大，深圳地鐵部分站點21日已恢復「無包快速通道」，讓沒有攜帶背包、行李的乘客可以快速通行，同時允許孕婦、老人等特殊群體可通過優先通道人工查驗後快速通行。

針對此事件，外界注意到，深圳將於7月底舉辦APEC林業部長級會議，11月還將主辦APEC領導人非正式會議，因此不少人猜測，此次安檢升級也是為國際峰會維安預作準備。不過截至目前，官方並未證實兩者存在直接關聯。

深圳地鐵安檢措施升級，乘客得花費更多時間排隊等候安檢。(取材自微博)
深圳地鐵安檢措施升級，乘客得花費更多時間排隊等候安檢。(取材自微博)

深圳地鐵安檢措施升級，乘客得花費更多時間排隊等候安檢。(取材自微博)
深圳地鐵安檢措施升級，乘客得花費更多時間排隊等候安檢。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 新制要求所有乘客的背包、手提袋、電腦包等都要先過X光機，人本人也要接受手持安檢設備掃描，主要檢查上衣、褲子口袋等部位，以防管制刀具等違禁品進站。

  • 因為新制上路正好遇上周一上班尖峰又碰上暴雨，多個熱門車站安檢口瞬間塞爆，部分乘客排隊長達30分鐘，還有人因此遲到、與安檢人員起爭執。

  • 因為深圳下半年將舉辦多場APEC相關會議，包括7月底的林業部長級會議與11月的領導人非正式會議，因此有人推測安檢升級是為國際峰會維安預作準備，但官方未證實。

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