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萌寵「抱冬瓜」降溫走紅 生鮮平台賣到缺貨 獸醫這麼說…

中國新聞組／北京22日電
張女士家的金毛犬貼著冬瓜睡覺。（取材自錢江晚報）
張女士家的金毛犬貼著冬瓜睡覺。（取材自錢江晚報）

入伏後高溫持續，中國養寵圈近期掀起「冬瓜降溫法」熱潮，不少飼主買大冬瓜給貓狗當天然「涼墊」。有女子花約40元（人民幣，下同，約5.9美元）買下30多公斤重的大冬瓜，家中的黃金獵犬不僅抱著睡覺，還把頭枕在冬瓜上，引發熱議。這股風潮也帶動生鮮平台銷售，有門市一度賣到缺貨。獸醫表示，冬瓜確實具有物理降溫效果，但寵物接受程度不同，「有些狗是很願意的，貓不一定」。

潮新聞報導，近日「小貓冬瓜降溫」等話題登上社群平台熱搜，不少飼主分享家中貓狗抱著比自己還大的冬瓜休息、睡覺的照片與影片，讓「冬瓜降溫法」迅速走紅。由於冬瓜價格從幾元到數十元不等，不少網友認為是夏季高CP值的消暑用品，還有人笑稱，等寵物玩膩後還能拿來燉湯，「怎麼不算一種物盡其用呢？」

張女士表示，看到許多網友替寵物買冬瓜降溫後，也為家中一貓一狗買了一個30多公斤重的大冬瓜。她說，家中的黃金獵犬特別喜歡這顆冬瓜，「熱了就抱著，還把頭枕在上面，特別熱的時候，就會用肚子貼著冬瓜。」

張女士將照片分享到社群平台後獲得數萬人按讚，也有不少網友在留言區分享自家寵物抱冬瓜的照片。

不過，並非所有寵物都願意接受這種降溫方式。

應女士家的貓聞一聞冬瓜就跑開。（取材自錢江晚報）
應女士家的貓聞一聞冬瓜就跑開。（取材自錢江晚報）

據報導，杭州的應女士表示，她跟著流行買了一顆小冬瓜放在貓咪面前，「結果牠聞了聞就跑開了，怎麼都不肯抱。最後我把冬瓜炒成菜吃了。」她認為，貓咪是否接受冬瓜，「還真是因貓而異」。

另有網友表示，自家貓咪對冬瓜完全沒有興趣，甚至看到大冬瓜後嚇得炸毛，只好開始研究各種冬瓜料理。

這股風潮也帶動生鮮平台行銷。盒馬、叮咚買菜等平台紛紛將冬瓜商品頁改成寵物抱冬瓜的圖片，並打出「天然涼感抱枕」、「夏天裡的水床」等宣傳文字，吸引養寵族群。

平台資料顯示，迷你小冬瓜已登上時令蔬菜熱銷榜第一名，銷量較上一季成長473%，近一個月超過1萬人下單。杭州西湖區一家門市店員表示，迷你冬瓜近期銷售相當熱絡，上周還曾斷貨兩天，目前已陸續補貨。

報導指出，冬瓜能成為消暑用品並非沒有科學依據。根據「科普中國」資料，冬瓜含水量接近95%，表皮溫度通常比室溫低約3至5攝氏度，接觸人體或動物時可吸收體表熱量，達到物理降溫效果。

資深獸醫張旭表示，抱冬瓜對寵物確實具有一定降溫作用，但不同動物接受程度不同，「有些狗是很願意的，貓不一定。網上有些照片是主人把寵物抱上去，當寵物感受到涼意後，就願意趴在上面。」

張旭表示，冬瓜降溫方式相對安全，即使貓狗啃食少量冬瓜也不會中毒，但冬瓜保存期限有限，一般使用一周左右就應食用或丟棄，以免因變質影響衛生。

叮咚買菜推出的迷你小冬瓜。（網頁截圖）
叮咚買菜推出的迷你小冬瓜。（網頁截圖）

精華 FAQ

  • 因入伏後天氣持續高溫，許多飼主發現冬瓜含水量高、表皮較涼，適合當寵物天然涼墊，於是紛紛讓貓狗抱著冬瓜休息降溫。

  • 盒馬、叮咚買菜等平台把冬瓜頁面改成寵物抱冬瓜圖片，並主打涼感抱枕概念；迷你冬瓜銷量大增473%，近1個月超過1萬人下單，部分門市甚至賣到缺貨。

  • 獸醫表示冬瓜確實能靠低溫與高含水量達到物理降溫，且貓狗少量啃食通常不會中毒；但接受程度因動物而異，狗較可能主動趴上去，貓則不一定喜歡。

寵物

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