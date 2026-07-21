情侶開中國電車橫穿歐亞：把「中國展台」開進歐洲

池騁和女友(中)和小鵬P7設計師(左一、右一)合照。(取材自觀察者網)

一輛掛著江蘇蘇州「蘇E」車牌的小鵬P7日前出現在德國 慕尼黑小鵬汽車發表會現場，引起不少人關注。車主池騁與女友從上海出發，自駕橫跨歐亞大陸，途經俄羅斯 、法國、英國等地，近日抵達德國。他表示，希望把掛著中國牌照的汽車開進歐洲街頭，「讓歐洲人真正接觸到中國青年真實的生活。」

據觀察者網報導，池騁2017年前往英國留學，之後長期在當地生活。他表示，近年感受到部分西方社會對中國人的態度有所改變，也曾遭遇無端攻擊，因此萌生開著中國汽車前往歐洲的想法。

他將這輛車形容為「3平方公尺的中國展台」，希望透過實際接觸，讓更多歐洲民眾認識今天的中國，而非僅從既有印象或媒體報導了解中國。

這趟旅程並非一路順遂。池騁表示，在俄羅斯薩馬拉曾遇上空襲及防空警報，由於當地鄰近軍事工業區，部分區域通信訊號遭階段性屏蔽，影響電動車 查找充電站與規畫路線，只能向花店或加油站借用Wi-Fi。

他認為，真正最難開的反而是歐洲老城區。「路又窄，酒鬼晃晃蕩蕩，自行車又到處竄出來。」再加上行人、自行車路權較高，以及不少需無條件停讓的斑馬線，駕駛時必須同時留意多個方向。

此外，歐洲各地停車規則複雜，部分地下停車場通道狹窄，他這趟旅程唯一一次擦撞，就是因急著駛離停車位、不想讓後方車輛久候而發生。

談到一路同行的小鵬P7，池騁表示，最滿意的是外觀設計，但海外導航與在地化功能仍有改善空間。他指出，車載高德地圖進入歐洲後，在地圖資料及路線規畫上不完全適用，造成使用上的不便。

他透露，在德國發表會上得知小鵬將與Google Maps合作，並針對歐洲市場進行在地化開發後，對品牌未來發展留下深刻印象。

池騁也發現，不少外國人對掛著中國牌照的汽車感到好奇，曾有奧地利維也納的音樂家主動認出中國車牌並上前交流。他認為，雖然中國製造與華人社群早已融入歐洲，但中國人的聲音仍不夠多，因此這趟旅程也是一種「無聲的表達」。在慕尼黑發表會上，這輛從上海一路開到德國的小鵬P7，也吸引各國媒體與車主駐足圍觀。