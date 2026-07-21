我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：川普最快本周以強迫勞動為由祭301關稅

無證客酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

情侶開中國電車橫穿歐亞：把「中國展台」開進歐洲

中國新聞組／北京21日電
池騁和女友(中)和小鵬P7設計師(左一、右一)合照。(取材自觀察者網)
池騁和女友(中)和小鵬P7設計師(左一、右一)合照。(取材自觀察者網)

一輛掛著江蘇蘇州「蘇E」車牌的小鵬P7日前出現在德國慕尼黑小鵬汽車發表會現場，引起不少人關注。車主池騁與女友從上海出發，自駕橫跨歐亞大陸，途經俄羅斯、法國、英國等地，近日抵達德國。他表示，希望把掛著中國牌照的汽車開進歐洲街頭，「讓歐洲人真正接觸到中國青年真實的生活。」

據觀察者網報導，池騁2017年前往英國留學，之後長期在當地生活。他表示，近年感受到部分西方社會對中國人的態度有所改變，也曾遭遇無端攻擊，因此萌生開著中國汽車前往歐洲的想法。

他將這輛車形容為「3平方公尺的中國展台」，希望透過實際接觸，讓更多歐洲民眾認識今天的中國，而非僅從既有印象或媒體報導了解中國。

這趟旅程並非一路順遂。池騁表示，在俄羅斯薩馬拉曾遇上空襲及防空警報，由於當地鄰近軍事工業區，部分區域通信訊號遭階段性屏蔽，影響電動車查找充電站與規畫路線，只能向花店或加油站借用Wi-Fi。

他認為，真正最難開的反而是歐洲老城區。「路又窄，酒鬼晃晃蕩蕩，自行車又到處竄出來。」再加上行人、自行車路權較高，以及不少需無條件停讓的斑馬線，駕駛時必須同時留意多個方向。

此外，歐洲各地停車規則複雜，部分地下停車場通道狹窄，他這趟旅程唯一一次擦撞，就是因急著駛離停車位、不想讓後方車輛久候而發生。

談到一路同行的小鵬P7，池騁表示，最滿意的是外觀設計，但海外導航與在地化功能仍有改善空間。他指出，車載高德地圖進入歐洲後，在地圖資料及路線規畫上不完全適用，造成使用上的不便。

他透露，在德國發表會上得知小鵬將與Google Maps合作，並針對歐洲市場進行在地化開發後，對品牌未來發展留下深刻印象。

池騁也發現，不少外國人對掛著中國牌照的汽車感到好奇，曾有奧地利維也納的音樂家主動認出中國車牌並上前交流。他認為，雖然中國製造與華人社群早已融入歐洲，但中國人的聲音仍不夠多，因此這趟旅程也是一種「無聲的表達」。在慕尼黑發表會上，這輛從上海一路開到德國的小鵬P7，也吸引各國媒體與車主駐足圍觀。

精華 FAQ

  • 車主池騁與女友自上海出發，沿途經過俄羅斯、法國、英國等地，自駕橫跨歐亞大陸，近日抵達德國慕尼黑，並出現在小鵬汽車發表會現場。

  • 他希望讓歐洲人直接接觸中國青年真實生活，不只透過媒體印象理解中國；同時也因曾在英國生活，感受到西方社會對中國人的態度變化。

  • 他在俄羅斯曾碰上空襲警報與通訊受限，只能借用Wi-Fi找充電站；在歐洲老城也因窄路、停車規則與路權複雜而感到困難，並認為車載導航在歐洲仍需更完整在地化。

電動車 德國 俄羅斯

上一則

Kimi K3遭控蒸餾Claude 月之暗面：性能源自3大自研技術

下一則

稀土戰升溫？ 中國6月稀土磁體對日出口128噸 持續低迷

延伸閱讀

內卷嚴重 中國車企銷售「先海外、後國內」

內卷嚴重 中國車企銷售「先海外、後國內」
BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」

BBC：歐洲人搶購一款中製便攜式冷氣 買家直呼「革命」
熱浪肆虐 中國「冷實力」掀歐洲搶購潮

熱浪肆虐 中國「冷實力」掀歐洲搶購潮
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現

息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現
內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面