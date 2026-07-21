筆試第一竟落選...官方通報：四川幼專招聘無違規 但1處不嚴謹

考生喬烽實名舉報，認為四川幼專招聘不公正。(取材自大風新聞)

四川幼兒師範高等專科學校（簡稱四川幼專）日前遭考生實名舉報，稱自己筆試成績第一卻未獲錄取，並指出資格複審有考生逾時入場，質疑招聘不公、流程不合規，引發社會關注。綿陽市教育、人社及紀檢部門組成聯合調查組介入調查後公布結果，認定未發現影響招聘公平的違規情形，招聘成績維持有效，但坦承資格複審執行不夠嚴謹，已要求校方檢討改進。

綜合「百姓關注」等媒體報導，四川幼專日前公開招聘，卻遭考生喬烽7月15日實名舉報，表示自己報考藝術設計教師職缺，筆試72.5分排名並列第一，但面試僅獲76.88分，最終未獲錄取；筆試排名較後的考生則憑藉面試高分取得體檢資格。

喬烽並質疑，資格複審規定上午9時30分截止，卻仍有考生逾時入場；說課與結構化面試由同一組考官評分；擬錄取考生曾在校內擔任編外人員等，要求宣布此次招聘無效，並全面調查錄取人員與校方是否存在關聯。

事件曝光後，綿陽市教育和體育局會同人社、紀檢等單位成立聯合調查組，調閱402份資料、58份影像，並訪談87人次。

調查結果指出，專家重新檢視面試影像後，三個教師職缺的排名均與原評分一致，未發現面試評分遭操控；錄取人員也未查出與校方存在利益輸送或違規關聯。其中，藝術設計職缺錄取者雖曾任校內科研助理，但屬編外聘用，未發現影響招聘公平。

不過，調查也證實，確有一名考生逾時仍獲准完成資格複審並參加筆試，校方未嚴格執行規定，但該考生未進入面試，因此未影響最終結果。

綜合調查，聯合調查組認定四川幼專此次招聘未發現影響公平性的違規情形，成績維持有效；對於資格複審執行不嚴等問題，已責成主管部門對校方及相關人員進行批評教育，並要求檢討改善。

這篇不迴避、不遮掩通報也獲得網友好評，有人認為，這篇通報不打官腔、不玩文字遊戲，坦然承認招聘資格複審存在漏洞，「這態度值得點讚」。