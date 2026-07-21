88歲奶奶每天睡覺...山東女孩花21天帶她遊8省、搭飛機

靜靜和奶奶自駕遊了8省。(取材自瀟湘晨報)

「27歲的我帶著88歲的奶奶行萬里路。」近日，山東聊城女孩靜靜在社交平台分享自駕帶奶奶出行的視頻引發關注，靜靜表示，目前已和奶奶返回老家。「今年如果還有時間，想再帶奶奶去趟北京，也是她一直想去的。」

靜靜說，帶奶奶出遊是一直以來的心願，「奶奶沒有出過遠門，一直都想帶她去看看外面的世界。」

瀟湘晨報報導，前段時間隨著天氣越來越熱，靜靜發現奶奶每天在家躺著睡覺，「感覺沒有心勁，整天很無聊，正好現在有時間，也擔心再不帶她出去玩玩，哪天身體不好了，更出不去了，就一時興起直接出發了。」

靜靜表示，這趟旅程共歷時21天，從山東出發，先後帶著奶奶去到了河北、河南 、陜西、甘肅 、新疆 、內蒙古和山西，總花費約2萬元，「基本上每天就是400來公里的路程，出發前就說好，奶奶有身體不適立即返程。」

旅途中，最讓靜靜印象深刻的是在新疆帶著奶奶坐了飛機，「奶奶沒有見過飛機，老是問飛機有多大，有三間屋子這樣大嗎？這次也是滿足了她的好奇心。」擔心奶奶坐飛機會有不適，靜靜原本計劃讓奶奶在飛機上睡一會兒，「奶奶興奮得都睡不著，特別激動，一直在看窗外的景色。」

如今，回到老家的奶奶還會經常和鄰里分享這趟旅程，靜靜表示：「她非常開心，看著老人開心我也開心，一場經歷一輩子的回憶。」靜靜計劃著，等今年父母不忙時，帶上父母和奶奶再去一趟北京，「奶奶也一直想去北京，有機會帶她再去。」