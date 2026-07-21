我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾宣布另一波裁員

曼哈頓ICE總部大樓外爆炸釀4傷 1嫌被捕 疑退役軍人不滿移民執法

88歲奶奶每天睡覺...山東女孩花21天帶她遊8省、搭飛機

中國新聞組／北京21日電
靜靜和奶奶自駕遊了8省。(取材自瀟湘晨報)
靜靜和奶奶自駕遊了8省。(取材自瀟湘晨報)

「27歲的我帶著88歲的奶奶行萬里路。」近日，山東聊城女孩靜靜在社交平台分享自駕帶奶奶出行的視頻引發關注，靜靜表示，目前已和奶奶返回老家。「今年如果還有時間，想再帶奶奶去趟北京，也是她一直想去的。」

靜靜說，帶奶奶出遊是一直以來的心願，「奶奶沒有出過遠門，一直都想帶她去看看外面的世界。」

瀟湘晨報報導，前段時間隨著天氣越來越熱，靜靜發現奶奶每天在家躺著睡覺，「感覺沒有心勁，整天很無聊，正好現在有時間，也擔心再不帶她出去玩玩，哪天身體不好了，更出不去了，就一時興起直接出發了。」

靜靜表示，這趟旅程共歷時21天，從山東出發，先後帶著奶奶去到了河北、河南、陜西、甘肅新疆、內蒙古和山西，總花費約2萬元，「基本上每天就是400來公里的路程，出發前就說好，奶奶有身體不適立即返程。」

旅途中，最讓靜靜印象深刻的是在新疆帶著奶奶坐了飛機，「奶奶沒有見過飛機，老是問飛機有多大，有三間屋子這樣大嗎？這次也是滿足了她的好奇心。」擔心奶奶坐飛機會有不適，靜靜原本計劃讓奶奶在飛機上睡一會兒，「奶奶興奮得都睡不著，特別激動，一直在看窗外的景色。」

如今，回到老家的奶奶還會經常和鄰里分享這趟旅程，靜靜表示：「她非常開心，看著老人開心我也開心，一場經歷一輩子的回憶。」靜靜計劃著，等今年父母不忙時，帶上父母和奶奶再去一趟北京，「奶奶也一直想去北京，有機會帶她再去。」

精華 FAQ

  • 她看到奶奶天熱時常在家躺著睡覺、精神有些低落，便擔心若再不趁身體尚可帶她出遊，未來可能更難成行，因此臨時決定出發，完成奶奶多年想看外面世界的心願。

  • 兩人從山東出發，21天內先後走訪河北、河南、陜西、甘肅、新疆、內蒙古與山西等8省區，主要以自駕移動，每天約行駛400多公里，總花費約2萬元。

  • 最特別的是在新疆安排奶奶搭飛機，她原本擔心老人不適，還想讓她在機上休息，但奶奶十分興奮，反覆看窗外景色，還好奇詢問飛機有多大，顯得非常開心。

新疆 河南 甘肅

上一則

「孩子打暑假工把家裡幹破產」上熱搜話題 曝中國尷尬教育現狀

下一則

Kimi K3遭控蒸餾Claude 月之暗面：性能源自3大自研技術

延伸閱讀

廣東小伙帶父母圓夢 花2.5萬打車去西藏 7天開3475公里

廣東小伙帶父母圓夢 花2.5萬打車去西藏 7天開3475公里

跳河救人的71歲安徽奶奶找到了 悄悄離開現場曝原因

跳河救人的71歲安徽奶奶找到了 悄悄離開現場曝原因
奶奶的認罪書(上)

奶奶的認罪書(上)
姥爺留下的老物件

姥爺留下的老物件

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現

息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現
內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面