2年來第3人...NBA球星訪少林寺 馬刺強森獲贈寶劍、體驗中國功夫

在探訪河南少林寺期間，強森（前排右三）收到少林寺引進的一把嵩山寶劍。（取材自極目新聞）

繼聖安東尼奧馬刺 隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）之後，又有一位NBA 球星造訪河南嵩山少林寺 。馬刺隊的強森（Keldon Johnson），20日抵達中國行首站少林寺。體育博主「根深蒂固」在社交平台發布現場實拍視頻，完整記錄下他遊覽千年古寺、上香祈福、練習少林功夫的全過程，相關動態一經發布，迅速引來眾多球迷觀看與討論。

極目新聞報導，強森一抵達少林寺，先上香祈福，少林寺當場贈送強森一把寶劍作為紀念。接過寶劍後，強森第一時間仔細端詳劍身，面對這份極具中國傳統文化特色的禮物，他表現得十分興奮，不時與身邊人員交流，感受中國武術的獨特魅力。

強森是兩年來第三位造訪嵩山少林寺的NBA球星。他出發前在個人社交平台發布視頻稱，他迫不及待想開始今年的中國之旅，這一次他會去河南鄭州少林寺，還有山西太原晉中參加比賽，以及遊覽大同雲岡石窟。

中喬體育工作人員表示，強森是他們品牌代言人，此次行程全程由他們負責安排。強森除體驗少林功夫、觀看武僧表演十八般武藝，並由少林僧人指導武術，之後還會參加一場少林文化與籃球相融合的特訓。「今年中國行的概念是『修行』之旅，不是浮於表面的一個主題，我們希望將『修行』貫徹到活動執行、內容拍攝呈現上，去傳遞強森夏日認真『修行』的精神概念，從每個環節去貫徹『修行』精神。真正『修行』的概念，包括修心、修身、授業等。」

2025年6月，馬刺隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）休賽季前往中國少林寺，完成十天閉關特訓，通過少林段品制考功評審，被授予「少林一段」，成為首位獲得少林武術段位的NBA球員。今年6月，NBA另一名球星、波士頓塞爾提克布朗（Jaylen Brown）也現身河南少林寺，不僅穿上僧袍、體驗少林功夫，還在社群平台替自己取了中文名「龍布朗」，引起球迷關注。