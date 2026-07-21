我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

中國電動車日均上市3款 年輕人1.8年換1輛 反映市場3大結構劇變

中國新聞組／北京21日電
中國年輕人更換電動汽車像更換手機一樣頻繁，而國產新能源汽車的平均車齡已縮短至1....
中國年輕人更換電動汽車像更換手機一樣頻繁，而國產新能源汽車的平均車齡已縮短至1.8年。圖為位於重慶兩江新區的賽力斯超級工廠，2026年1月第100萬輛問界新能源汽車下線。(新華社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中國新能源車因研發加速、功能快速迭代與價格補貼刺激，讓汽車逐漸從耐用品轉為科技產品，也使平均車齡被新車大量上市拉低。

今年以來，新車的上市速度已超越手機，目前平均每天有3款新車面世，而最新發布的《2025年中國汽車後市場年度發展報告》，中國新能源乘用車的平均車齡僅有1.8年，「年輕人把電動車當手機換」的主題隨即登上熱搜；業界專家分析，這項數據並不代表全民真的每一年半就換一部車，而是反映出中國新能源車市場正在發生的三大結構性劇變，推動汽車擺脫傳統耐用財定位，加速向科技產品邁進。

第一，研發周期大幅壓縮，技術快速迭代引發「科技焦慮」。過去傳統燃油車大多每五至六年才進行一次大改款，如今中國新能源車的研發周期已縮短至18至24個月。今年上半年，中國市場即推出超過600款新車，相當於每天有超過三款上市。對許多車主而言，兩、三年前購買的旗艦車款，如今可能已無法升級最新的AI或自動駕駛功能，車況雖好卻產生「科技過時」的焦慮感。

第二，汽車角色翻轉，轉型為「大型智慧終端」。市場調查顯示，35歲以下的消費主力換車，往往不是因為車輛損壞，而是追求更好的智慧座艙、語音助手與智駕體驗。汽車的競爭核心已從傳統的引擎與變速箱，轉移至晶片算力與軟體體驗。消費者買車不再只是為了代步，更是為了購買最新的科技互動經驗，「車還能開，但科技已過時」成為現代年輕人的換車新動機。

第三，價格戰與政策補貼加劇，顯著降低置換門檻。新能源車品牌競爭白熱化，新車配備提升的同時售價持續走低，加上政府「以舊換新」補貼的助推，讓車主發現提早換車比繼續持有舊車更划算，加速市場的換購循環。

專家強調，「平均1.8年」主要源於新能源車近五年爆發式普及，大量集中上市的新車拉低整體車齡，目前市場實際換車周期約為三至五年（燃油車則為六至八年）。隨著核心技術漸趨成熟，更新速度未來若放緩，這股「快換車」風潮是否回歸理性，將是觀察中國車市發展的重要指標。

精華 FAQ

  • 主因不是全民頻繁換車，而是新車大量上市與研發周期縮短，讓舊車很快在AI、智駕和座艙功能上顯得落後，形成科技過時感。

  • 傳統換車多因車況老化，但35歲以下消費者更在意智慧座艙、語音助手與自動駕駛體驗，車還能開卻科技落後，成為新換車理由。

  • 專家認為這反映新能源車近年爆發式普及，並不代表每人1.8年就換車；實際換車周期約3至5年，燃油車則約6至8年。

電動車

上一則

中國國家隊600億人幣護Ａ股 4大股指漲跌不一

下一則

中菲再爆南海衝突 雙方互控長棍攻擊、有人頭部濺血

延伸閱讀

換車比換手機快 中國新能源車平均車齡1.8年…4年就老了

換車比換手機快 中國新能源車平均車齡1.8年…4年就老了
遵循5技巧 消費者報告：汽車可開超過20萬英里

遵循5技巧 消費者報告：汽車可開超過20萬英里
中國電動車發威 在歐洲銷量首超日系車

中國電動車發威 在歐洲銷量首超日系車
近10年新低…電動車快速普及 中國6月原油進口大減4成

近10年新低…電動車快速普及 中國6月原油進口大減4成

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶