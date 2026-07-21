中國電動車日均上市3款 年輕人1.8年換1輛 反映市場3大結構劇變

中國年輕人更換電動汽車像更換手機一樣頻繁，而國產新能源汽車的平均車齡已縮短至1.8年。圖為位於重慶兩江新區的賽力斯超級工廠，2026年1月第100萬輛問界新能源汽車下線。(新華社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 中國新能源車因研發加速、功能快速迭代與價格補貼刺激，讓汽車逐漸從耐用品轉為科技產品，也使平均車齡被新車大量上市拉低。

今年以來，新車的上市速度已超越手機，目前平均每天有3款新車面世，而最新發布的《2025年中國汽車後市場年度發展報告》，中國新能源乘用車的平均車齡僅有1.8年，「年輕人把電動車 當手機換」的主題隨即登上熱搜；業界專家分析，這項數據並不代表全民真的每一年半就換一部車，而是反映出中國新能源車市場正在發生的三大結構性劇變，推動汽車擺脫傳統耐用財定位，加速向科技產品邁進。

第一，研發周期大幅壓縮，技術快速迭代引發「科技焦慮」。過去傳統燃油車大多每五至六年才進行一次大改款，如今中國新能源車的研發周期已縮短至18至24個月。今年上半年，中國市場即推出超過600款新車，相當於每天有超過三款上市。對許多車主而言，兩、三年前購買的旗艦車款，如今可能已無法升級最新的AI或自動駕駛功能，車況雖好卻產生「科技過時」的焦慮感。

第二，汽車角色翻轉，轉型為「大型智慧終端」。市場調查顯示，35歲以下的消費主力換車，往往不是因為車輛損壞，而是追求更好的智慧座艙、語音助手與智駕體驗。汽車的競爭核心已從傳統的引擎與變速箱，轉移至晶片算力與軟體體驗。消費者買車不再只是為了代步，更是為了購買最新的科技互動經驗，「車還能開，但科技已過時」成為現代年輕人的換車新動機。

第三，價格戰與政策補貼加劇，顯著降低置換門檻。新能源車品牌競爭白熱化，新車配備提升的同時售價持續走低，加上政府「以舊換新」補貼的助推，讓車主發現提早換車比繼續持有舊車更划算，加速市場的換購循環。

專家強調，「平均1.8年」主要源於新能源車近五年爆發式普及，大量集中上市的新車拉低整體車齡，目前市場實際換車周期約為三至五年（燃油車則為六至八年）。隨著核心技術漸趨成熟，更新速度未來若放緩，這股「快換車」風潮是否回歸理性，將是觀察中國車市發展的重要指標。