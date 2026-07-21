王岐山的老師 思想史家張豈之99歲辭世

中國著名歷史學家、思想史家張豈之病逝，享壽99歲。(取材自光明日報 )

AI摘要 文章摘要整理： 著名歷史學家、思想史家張豈之在西安病逝，享壽99歲；他不僅是西北大學名譽校長，也曾教導王岐山，並長年推動傳統文化與教材教學。

西北大學 19日發布訃告，中國著名歷史學家、思想史家、教育家，侯外廬學派的主要成員和傳承者、創新者，西北大學名譽校長、中國思想文化研究所所長張豈之，在西安因病逝世，享壽99歲。張豈之也是中紀委前書記王岐山的老師。

環球時報報導，訃告稱，張豈之出生於江蘇南通，畢業於北京大學哲學系，1950年考入清華大學文科研究所，1952年赴西北大學任教，1955年3月加入中國共產黨 ，歷任西北大學歷史系主任、副校長、校長、名譽校長。他主編的《中國歷史》、《中國思想史》分別曾獲國家教學成果獎一等獎、二等獎。

上世紀70年代，王岐山就讀西北大學歷史系，張豈之是其敬重的老師。王岐山擔任副總理後，2011年曾在西安探望張豈之，交流讀書心得。王岐山當年執掌中紀委，張豈之曾表示，一名學歷史的人去掌管經濟，「現在他抓廉政，最近請了一些歷史學家在中央政治局學習會議上做廉政文化報告」，「看來他沒有忘記著眼於歷史的經驗教訓」。

在張豈之擔任西北大學校長期間，西北大學成為全中國最早在研究生層次為文理科均開設必修課「中國傳統文化」的院校。他倡導通過中華優秀傳統文化提升學生的思維水準，樹立健康的文化觀和價值觀，將人文教育不斷推向「綜合教育」、「全面的教育」。

對教育事業的熱愛，使張豈之對教材編寫格外看重：「我是教師，編寫教材是我的本職工作之一。雖然編寫教材對成名成家的作用不如專著大，但一本好的教材可以影響學生一生。」「幾十年來，在大學，不論在西大，還是後來改革開放新時期在清華，我沒有不講課的。我喜歡講課，從來沒有要求只做研究、不講課的工作。」張豈之即使在晚年，他也把「每學期為學生們貢獻幾場高水準的講座」作為自我要求，他的課堂一直深受歡迎。

很多師生都記得這樣一幕：2017年5月18日，在西北大學「侯外廬學術講座」第100講的「文化自信與人才培養」專題報告會上，台下擠滿了人——座位不夠，大家就在過道站著、蹲著，甚至擠在報告廳外的門窗邊；而台上演講的張豈之雖已滿頭銀髮，但依舊身姿挺拔、音調鏗鏘，思路清晰、妙語連珠。