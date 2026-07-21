前恒大國師任澤平割韭菜？會員花2980元入群卻爆倉慘賠千萬

網紅經濟學家任澤平近日捲入付費會員投資虧損風波。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 任澤平遭會員指控收費入群後誤導投資致爆倉，但其團隊回應未推薦個股，並稱該會員自決加槓桿，事件引發對付費投顧與風險責任的爭議。

「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房」，中國網紅經濟學家、前恒大 集團" rel="177146">恒大集團 首席經濟學家任澤平近日捲入「割韭菜」風波，一名花費2980元(人民幣，以下同)加入「澤平宏觀VIP群」的會員指控稱，聽信任澤平關於「科技牛」的行情判斷，滿倉加融資重倉等多檔個股後爆倉，虧損超過1000萬元。

綜合媒體報導，7月13日A股遭遇全面重挫，存儲晶片股集體下跌。隨後，一張標註為「澤平宏觀VIP群30」的聊天截圖在中國投資圈傳播。截圖顯示，一位付費會員怒罵任澤平「為了會員費沒有底線」，表示他在聽信任澤平的行情判斷後重倉存儲晶片股德明利、江波龍，最終爆倉。

任澤平19日晚間透過微信 公眾號「澤平宏觀」發布「聲明更新：實際情況、槓桿警示和幾句心裡話」。聲明指出，經團隊核實，該會員於今年7月1日加入會員，7月8日首次參加課程，加入時間僅約一至兩周。

聲明稱，依該會員自述，他早在2024年便已開通融資融券帳戶，此前也有自主、長期加槓桿投資的經歷。該會員事後也承認，任澤平團隊並未明確表示看好哪檔股票，或建議其買入，投資標的配置及加槓桿均由其自行決定。

任澤平表示，對該會員的遭遇感到惋惜和痛心，但也強調，團隊從不推薦個股，課程長期聚焦宏觀經濟科普、產業趨勢分析及投資方法論分享，並強調長期主義。

聲明進一步指出，尤其過去半年多，任澤平曾在公開直播及會員內容中多次提醒「不要加槓桿、不要舉債、不要頻繁操作」，但在市場火熱時，相關提醒容易被忽略。團隊再次聲明，所有課程產品均不適合以融資、負債方式炒股的人員，並反對相關行為。

據風波發酵後，任澤平團隊解散所有VIP群聊，並刪除部分此前「看多」科技股的貼文。

「澤平宏觀」會員購買頁面顯示，一年期VIP會員價格為2980元，另有定價100萬元的「長期有效」方案。課程訂閱須知寫明，內容側重宏觀分析，與短線操作不同，依監管要求，全程不涉及推薦股票及指導具體交易。

公開資料顯示，任澤平擁有中國人民大學經濟學博士學位，並曾在清華大學經濟管理學院從事博士後研究。他曾任中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究室副主任，之後先後在國泰君安證券、方正證券及恆大集團等機構任職。

一名花費人民幣2980元加入「澤平宏觀VIP群」的會員，自稱聽信任澤平對「科技牛」的行情判斷，滿倉並融資重押多檔儲存晶片股後爆倉，虧損超過人民幣1000萬元。(取自長安街知事)