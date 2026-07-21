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央視沒權限轉播世界盃決賽中場秀 網友熬夜撲空怒轟：不播也不通知

中國新聞組╱北京21日電
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

2026年世界盃足球賽決賽首度加入中場秀，邀請韓團BTS等國際藝人演出，卻未在中國央視、咪咕等轉播平台播出，引發大批觀眾熬夜守候後撲空，在社群平台質疑轉播安排。綜合各方資訊，主因在於世界盃賽事與中場秀採取分開授權模式，中國轉播商僅取得比賽轉播權，未取得中場秀播映權；與此同時，大批中國政要、富豪齊聚，阿里巴巴始創人馬雲，以及聯想集團董事長楊元慶等科技大老，便被發現也在世界盃決賽現場，引起外界關注。

據了解，國際足聯（FIFA）此次首度將世界盃決賽中場秀視為獨立商業內容運作，中場秀轉播權與比賽訊號分開販售，需要另外協商購買。由於中國主要轉播平台未公開表示取得相關版權，因此比賽進入中場休息後，多數平台改播棚內分析或商業廣告，並未播放表演畫面。

不少觀眾認為，相較於未取得版權，更令人不滿的是平台未在賽前主動告知，許多粉絲數周前便關注BTS將登上世界盃中場秀的消息，並於決賽當天的北京時間凌晨守候直播；直到表演結束後，部分平台才透過客服或社群回覆說明「中場秀不在本次轉播範圍內」，引發「不播也不提前通知」的批評。部分網友表示，若事先知道無法觀看，原本可自行透過海外合法平台收看。

從商業角度分析，轉播商未購買中場秀版權也有成本考量。近年國際足聯對中國市場的轉播權費用持續提高，市場普遍認為，本屆版權價格較上屆進一步上升，而中場休息原本也是廣告收益的重要時段，若再額外支付娛樂演出版權費用，未必能帶來相對應的商業回報。

而快科技報導，上演世界盃決賽的紐約大都會人壽體育場，有網民拍攝到馬雲身著休閒裝束現身，在看台與友人閒談觀賽，低調從容，同在一起觀賽的還有聯想集團董事長楊元慶，引起外界關注。

精華 FAQ

  • 因為FIFA將比賽與中場秀分開授權，中國央視、咪咕等平台只取得賽事轉播權，未買到中場秀播映權，所以中場休息時沒有播放表演畫面。

  • 除了沒有播出中場秀，許多觀眾更不滿平台未在賽前主動說明，讓粉絲熬夜等待後才發現無法收看，甚至得等表演結束後才收到相關解釋。

  • 報導指出，中國市場轉播權費用已持續上升，而中場休息本就可用於廣告收益；若再額外支付娛樂演出版權費，未必能帶來相對應的商業回報。

馬雲 世界盃 阿里巴巴

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