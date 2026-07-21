Zara「奪命褲」釀摔傷骨折破相 中國官網還在賣

快時尚品牌Zara的一款拖地闊腿褲，因引發多起摔傷意外，被稱為「奪命褲」。(取材自微博)

知名快時尚品牌Zara 一款拖地闊腿褲，因傳出多起消費者跌倒受傷意外，被網友貼上「奪命褲」、「危險褲」的標籤。有人被褲管絆倒，摔到手腕骨折、臉部可能留下永久性疤痕，而這款奪命褲在中國Zara官方網站及電商 旗艦店仍買得到，許多中國網友也表示曾經因為穿這件褲子險些跌倒。

綜合媒體報導，目前海外已有超過2000則與該款闊腿褲相關的影片流傳，不少消費者指稱因褲腳過長、褲管過寬而跌倒受傷。其中，加拿大 多倫多的艾琳．科斯塔（Erin Costa）表示，她穿著該款褲子時不慎絆倒，導致手腕骨折、臉部受傷，手腕需打六周石膏，臉部傷勢甚至可能留下永久疤痕。

此外，還有多名時尚部落客公開分享自己穿著同款褲子跌倒受傷的經歷，有人臉部及手肘擦傷流血，相關影片累積數百萬次觀看，「闊腿褲創傷」一度成為社群平台熱門話題。

然而，面對外界質疑，Zara客服曾回應「正常尺寸穿著是不會摔跤的，只要尺碼合適就不會摔跤」。截至目前，Zara官方尚未就事件公開道歉，也未宣布全球下架相關商品。

目前類似款式的拖地寬褲在中國Zara官方網站及線上旗艦店內依然正常銷售，有消費者在小紅書等平台發文表示，「穿這條褲子差點摔跤」、「已經被褲腳絆倒過」，認為褲腳過長容易踩踏，尤其上下樓梯、走路較快時更需格外小心。

時尚與紡織領域人士指出，搭配輕薄布料的拖地超寬褲管，行走時布料容易大幅擺動，甚至包覆腳踝及鞋面，增加踩到褲腳的機率；如果遇上大風，風險可能更高。此外，過寬褲腳在搭乘手扶梯或騎乘自行車時，也有被夾入縫隙或捲入鏈條的潛在危險。