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廣東小伙帶父母圓夢 花2.5萬打車去西藏 7天開3475公里

中國新聞組／北京20日電
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羅杰和父母在布達拉宮合照。(取材自廣州日報)
羅杰和父母在布達拉宮合照。(取材自廣州日報)

花七天時間、橫跨3475公里，廣東一名旅行博主羅杰帶著父母搭乘出租車前往西藏拉薩，最終抵達布達拉宮，完成父母多年來想看一眼高原聖地的心願。羅杰說，這趟旅行最大的收穫，是帶著父母去看見更廣闊的世界，相關視頻曝光後也在網路上掀起熱議。

廣州日報報導，羅杰表示，這趟「打車進藏」的想法源於一次偶然。此前，他因接受小手術住院，休養期間看到其他旅遊博主搭乘出租車前往西藏的影片，便萌生親自嘗試的念頭。

羅杰的父母長年在廣州經商，平時生活重心放在工作上，對於外出旅遊一直抱持「花錢又辛苦」的看法。羅杰說，父母其實一直想去布達拉宮，但因擔心路途遙遠及高原反應，始終沒有成行。「父母已經五十多歲，我不想再等。」羅杰表示，希望趁父母身體狀況良好時，帶他們完成這個心願。

▲ 影片來源：YouTube＠D_NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

起初，羅杰只告訴父母要一起前往西藏，在多次勸說後，他們才答應同行。直到出發當天，兩人才知道這趟旅程並非搭乘飛機或火車，而是全程乘坐出租車前往拉薩，對此既驚訝又意外。

不過，尋找願意承接這趟超過3000公里行程的出租車司機並不容易。羅杰先後聯繫四名司機，前三人在得知目的地是拉薩後，都因路程過遠而拒絕。第四名司機童師傅最初聽到行程，也認為不太可能，甚至懷疑是詐騙。

為取得信任，羅杰向童師傅展示自己的旅遊博主帳號，詳細說明完整行程安排，承諾支付2.5萬元（人民幣，約3715美元）車費，途中食宿費用也由自己負擔，「我還直接拿出了現金，後面他相信了，並和家裡人和公司報備，報備後第二天出發」。

旅途中，羅杰一家與童師傅從陌生到逐漸熟悉，更建立起深厚感情，「我們相處得如同一家人」。抵達拉薩後，童師傅也一同遊玩兩天，完成自己的西藏之旅；羅杰與父母則計畫之後搭乘火車前往新疆。

回顧這趟旅程，羅杰認為最大的收穫並非網路關注或相關獎項，而是讓父母看見更廣闊的世界。他說，父母過去總認為人生重點是努力賺錢、養家，這次旅行後，兩人逐漸體會到，除了工作之外，人生還有許多值得探索的風景。

「我帶著爸媽走了三千多公里，終於抵達這裡，圓了他們的布達拉宮夢。」羅杰表示，人生想做的事情應該及時去完成。他也感慨，在布達拉宮看到同齡父母的遊客並不多，「很幸運他們現在腿腳還靈便，還能陪我走這麼遠。」

羅杰帶父母打出租車到西藏。（視頻截圖）
羅杰帶父母打出租車到西藏。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他選擇全程搭乘出租車前往西藏拉薩，往返行程中主要車費約為2.5萬元人民幣，途中食宿也由他自行負擔，整趟旅程費用與安排都相當特殊。

  • 羅杰一家花了7天時間，跨越3475公里，從廣東一路前往拉薩，最後抵達布達拉宮，順利完成父母多年來想親眼看看的高原聖地心願。

  • 因為父母長年忙於經商，總覺得旅遊既花錢又辛苦，但一直想去布達拉宮卻擔心高原反應與路途遙遠；羅杰認為父母已50多歲，應趁身體還好及早圓夢。

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