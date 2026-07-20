天津動物園獅子變「牛馬」 每天搭三蹦子上下班

天津野生動物園的一頭幼獅每天搭電動車「上下班」。（視頻截圖）

近日，天津野生動物園一隻非洲幼獅搭乘園區電動車「上下班」的影片在網路流傳，幼獅威猛中帶著軟萌的反差感，引發網友熱議。園方表示，這隻幼獅還沒滿一歲，自幼由飼養員人工撫育長大，飼養員每天用什麼交通工具上班就用哪個載牠，「他倆習慣了」。

荔枝新聞報導，天津野生動物園工作人員表示，這隻非洲幼獅因母獅無法哺育，自出生後便由飼養員人工照顧，飼養員在成長過程中扮演類似「代理母親」的角色。由於幼獅獸舍與戶外活動區相距約兩百多米，飼養員每天會將牠從籠舍接出，使用自己日常工作的交通工具載送。

園方指出，飼養員平時使用何種交通工具，幼獅便習慣搭乘何種車輛，目前已形成穩定互動模式。工作人員表示：「他倆習慣了，已經有默契。」不過，這種方式僅適用於幼獅階段，待獅子成年後，體型與力量增長，將改用專業封閉式轉運設施。

園方解釋，選擇使用改造後的「三蹦子」（電動三輪車）載送幼獅，是考量低齡幼獅體力尚未成熟，長距離步行容易疲憊，也可能增加緊張反應；相較於空間較狹小的封閉式轉運籠，開放式車廂能讓幼獅保持較舒適的活動空間。

據園方介紹，載送幼獅的車輛已加裝防護措施，車廂鋪設軟墊，並設置約1.2米高的護欄，以降低跌落風險。轉運過程中，車速控制在每小時10公里以內，並安排在開園前及閉園後、沒有遊客活動的時段進行，避開主要遊覽路線，由飼養員全程陪同。

園方表示，獸醫團隊也會持續觀察幼獅健康狀況，包括食欲、情緒及壓力反應等指標。目前監測結果顯示，幼獅乘車後沒有出現明顯異常反應。

工作人員指出，幼獅能適應搭車行為，與長期的信任建立及訓練有關。飼養員會在幼獅主動上下車時給予獎勵，透過正向強化方式培養配合行為。經過約21天的訓練後，幼獅已從需要引導，逐漸變成會主動等待上車。

此外，園方認為，每日往返活動區的過程，也能讓幼獅接觸不同環境氣味、聲音與地形，有助於增加探索行為，減少長時間待在固定空間可能產生的刻板行為。

對於外界關注是否所有幼獅都會採用此方式，園方表示，這並非普遍適用的轉運方案。若幼獅由母獅自然哺育，則會依照自然成長方式，跟隨母獅活動，避免過度人為干預。此次幼獅搭乘「三蹦子」，是因其人工撫育背景及目前年齡階段所採取的特殊安排。