全紅嬋現身成都追星 目測暴瘦14斤 一身4萬行頭掀舌戰

全紅蟬參觀成都博物館被網友偶遇，臉部明顯小了一圈。（取材自小紅書）

中國女子跳水運動員全紅嬋 近日造訪四川成都，她參觀了兩家博物館，全程認真看展覽，隨後和朋友吃烤肉，晚上又去看了黃子韜演唱會。據網友發出視頻，相較此前被拍到身材變胖，全紅嬋明顯瘦了一圈，目測她至少瘦了14斤，但身形仍如運動員壯實。她的一身行頭也成為關注焦點，LV經典法棍包﹕包上掛的烏龜公仔吊飾以及運動鞋，加起來價格約4.3萬（人民幣，下同），19歲運動員是否適合「高貴」裝扮，也引來網友論戰。

全紅嬋近日被網友偶遇出現在成都，相關偶遇照隨即刷屏，話題「全紅嬋成都博物館」、「被全紅嬋博物館穿搭種草了」等登上熱搜。

全紅嬋的穿搭引來兩派網友論戰。（取材自微博）

從網友發布視頻，她在7月16日抵達成都雙流機場；7月17日、18日先後參觀了三星堆博物館、成都博物館，全程認真聽講解，中途還湊上去問解說人員，青銅大立人是不是真有3米多高；她還和同行人員去一家餐廳吃烤肉，對餐廳其他顧客和店裡工作人員提出的合影要求來者不拒，並主動摘下口罩拍照，被形容「毫無架子」；接著獨自去聽了黃子韜演唱會，黃子韜在現場喊她「小師妹」，並對她說「是我的榮幸」。

不過多數網友注意到，相較此前被拍到「胖了一圈」，此次現身成都的她又「瘦了一圈」，臉型變成清晰瓜子臉，下頜線明顯，後背纖薄，頭髮從過去的短髮留長，扎低馬尾或散開，更顯少女感。網友目測比此前訓練期「暴瘦14斤」（約7公斤），雖整體變瘦，但跳水訓練形成的肩背肌肉線條依然明顯，站在同齡閨蜜旁邊「矮半頭但肩膀寬出一截」，顯示核心力量保持良好。

全紅嬋在成都吃烤肉，對餐廳顧客合照要求來者不拒。（取材自微博）

不少網友直呼「嬋寶的變化真的好大，褪去稚嫩的模樣，長成一個大姑娘了，愈來愈漂亮了」，「瘦了但沒弱」，尤其她摘下口罩時的臉龐，「又白又瘦、好甜美」。

除了身形，全紅嬋的穿搭也引發熱議。據現場視頻，網友發現她背的是LV經典法棍包（市價約2.6萬元），包包上掛有綠烏龜公仔吊飾（單獨售價約7000元），LV白色運動鞋（約1萬元），白色卡通印花長袖T恤（約3200元），另 戴著相對平價的漁夫帽（約99元），整體走低調休閒風。

網友對「19歲全紅嬋背2萬LV包」形成兩派看法：一派認為奧運冠軍憑實力消費合理，「她從小艱苦訓練，有權利享受普通少女的消費和愛好」；另一派認為與「跳水皇后」郭晶晶的樸素風格反差明顯，批評她「買奢侈品飄了」、「不如郭晶晶樸素」。多數媒體和評論則呼籲尊重運動員私人生活，不應以刻板人設綁架其成長。

全紅嬋此前在直播中提及，部分大牌單品為品牌贊助而非自購，但此說法未獲官方證實。