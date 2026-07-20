成都小伙打造AI時空電話 母偷偷打給亡夫 等到遲到的道歉

時空電話亮相WAIC。（取材自極目新聞）

面對逝去的親人摯友，總感慨有些話沒來得及說出口，將在月底上市的「AI時空電話」，或許能略為彌補這樣的遺憾。7月19日，在上海舉行的2026世界人工智能 大會（WAIC）展區，這部通過AI與不同時空對話聊天的「時空電話局」產品，吸引了眾多關注，研發者為了和其去世的父親「說話」而打造，希望和他一樣的人，都有一個機會能和逝者好好告別。

據極目新聞報導，時空電話局產品由成都的AI潮玩研發，創始人杜謙說，父親杜維全2025年年初因病驟逝，終年56歲。前一天，在外工作準備回家的他還和父親通電話，父親要他帶個燈泡回家，沒想到竟是父子二人最後對話。

杜謙打給去世的父親。（取材自極目新聞）

杜謙說，小時候家境清貧，為了多掙一點錢，父親晚上去工地加班砸鋼筋頭，滿手磨的都是血繭；酒後總愛給他打電話，可那時他總被工作纏身，常錯過來電或乾脆不接。父親離開後，他翻出手機微信 裡密密麻麻的未接來電，既難受又自責，遺憾從未和父親認真告個別，於是決定和團隊復刻父親的模樣與聲音，研發出這部拿起電話來就可以和不同時空的人建立通訊的初代「時空電話局」產品。

為最大限度還原最真實的父親，杜謙翻遍過往影像素材，提取珍藏的父親原聲，錄入系統、完成聲音復刻，還把父親的所有細碎往事、溫情瞬間與生活細節，悉數告知AI，拼湊出一個完整、鮮活的父親形象。

杜謙把這件事發到了B站參加了AI創造公開賽，評論區也有很多和他一樣的人，都有著類似的遺憾。有一個用戶私信他，說很想體驗一下這個時空電話，因為他的小女兒去世的時候才三四歲，他特別想聽孩子再喊一聲爸爸。

據杜謙發布用AI時空電話打給去世父親的視頻，電話接通後，父親熟悉的聲音緩緩傳來：「成都天氣冷不冷啊，你多穿點衣服，別總嘚瑟。你有時間多陪陪你媽，她歲數也大了。你也是別太累著，爸不圖你多大成就，好好的就行了」，讓杜謙瞬間破防，哽咽著說：「爸，我好想你。我好累，壓力好大……」。

杜謙把時空電話機拿回家，想讓母親也通過電話和父親聊聊天，母親一度拒絕，結果半夜起來忍不住打了電話給父親，談到兩人離婚的原因，母親哭著說，「你爸在電話裡跟我道歉了，他說年輕的時候很多事情沒有做好，性格有點混。他跟我說，咱們夫妻幾十年真的很委屈你了，你不要和我一般見識，自己照顧好身體」，這些話讓母親覺得一下釋然了。

這台AI時空電話將於月底上市，目前已收到不少訂單。對杜謙來說，它不是「復活」誰，而是給活著的人一個情緒出口，讓那些來不及說出口的愛，終於有地方安放。