LV法務扮顧客再告寧波小店 店主：不敢賣花紋帶英文字母包

朱先生店內所售的「凱詩米娜」包。（取材自齊魯晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： LV法務扮客人到寧波小店買包，後以商標侵權提告。

LV法務扮客人到寧波小店買包，後以商標侵權提告。 重點二： 店主稱貨源自批發商且品牌已註冊，最初並不知侵權。

店主稱貨源自批發商且品牌已註冊，最初並不知侵權。 重點三：一審判賠4萬元，LV再上訴並將市場管理方列入被告。

寧波市海曙區一日用百貨店店主朱先生被LV提告一事引發關注。據企查查，此日用百貨店登記信息為個體工商戶，成立於2018年，資金數額為5萬元（人民幣，下同，約7379美元 ），所屬行業為零售業 ，經營範圍包含日用百貨的批發、零售。

齊魯晚報報導，朱先生回憶，2023年11月22日，LV法務人員前往他位於寧波輕紡城的店鋪，以普通消費者身分購買了兩個「凱詩米娜」牌包包，單價200元，共計支付400元。朱先生表示，「凱詩米娜」是已在國家知識產權局完成註冊的品牌，自己的貨品均從杭州批發商處進貨，事前完全不知情該貨品涉及商標侵權問題。

「2024年5月，LV的委託代理人再次到我店裡買了一個皮包，支付了200元。」三個月後，朱先生正式收到寧波市海曙區人民法院傳票，LV方面起訴其商標侵權，要求賠償25萬元（約3.7萬美元），並將市場管理方列為連帶責任方。

「我們小本生意，一年營收還不到2萬元，25萬元的賠償金額，我們根本無力承擔。」朱先生無奈表示。2025年11月，該案經寧波市海曙區人民法院一審審理後，最終判決朱先生個人賠付4萬元，同時未認定市場管理方承擔連帶責任。

因對一審判決結果不服，LV方面於2025年向寧波市中級人民法院提起上訴，並再次將市場管理方列為連帶被告。

長達3年的訴訟糾紛，給朱先生的小店經營造成了嚴重影響，也讓一家人備受煎熬。「現在只要是帶花紋、帶商標、帶英文字母的包包，我愛人都不敢賣了，這件事直接把她嚇出了心病。」朱先生說。

值得關注的是，LV的維權範圍全面下沉市井業態，註冊資本僅數萬的飲品小店、社區百貨、物業公司、小型皮具加工廠均被列為被告，單案索賠金額從數萬到千萬元不等。不少網友到LV官方社交帳號下留言：「LV，你雖然贏了官司，卻失了人心」。