AI重點 文章重點整理： 重點一： Tiffany提告中國衛生棉品牌艾芙尼商標侵權。

Tiffany提告中國衛生棉品牌艾芙尼商標侵權。 重點二： 艾芙尼稱名稱源自艾草概念，否認攀附Tiffany

艾芙尼稱名稱源自艾草概念，否認攀附Tiffany 重點三：LV先前也勝訴茉莉奶白，掀起中國民眾反感。

國際珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）近日提告中國衛生棉品牌艾芙尼（Alffany）多項商標侵權；稍早前，與蒂芙尼同屬LVMH集團的國際精品路易威登（LV）也對中國茶飲茉莉奶白提出商標侵權告訴。

綜合新華日報等媒體報導，北京市高級人民法院日前開庭審理涉及美國蒂芙尼公司、中國國家知識財產權局和海淘（上海）投資有限公司案件。海淘公司已更名上海適里品牌管理有限公司，名下有多個Alffany商標。

艾芙尼品牌劉姓負責人表示，公司專注衛生棉領域，品牌名源於「艾草」概念，諧音「愛護你」，蒂芙尼公司要求撤銷商標，並開始在各平台投訴，要求艾芙尼下架產品，後續可能還要申請民事賠償。

劉姓負責人表示，公司從未想過要蹭流量（攀附Tiffany），「並不是同一類目，沒有混淆的可能性」「希望能給民營企業一個機會，如果輸了，我們只能再起一個新品牌，從零開始再做一遍，對我們將有很大的打擊」。

此前，路易威登也對茉莉奶白提起商標侵權訴訟，蘇州市中級人民法院6月底一審判決茉莉奶白侵犯路易威登7件「四葉花卉」圖形商標專用權，責令公司賠償LV共人民幣1030萬元（約152萬美元），並在全網發聲明道歉。茉莉奶白表示考慮上訴。

此事引發眾多中國民眾的不滿並反映在行動上，據報導，包括上海等多地的路易威登門市排隊盛況不再，路易威登中古市場則是價格大跌，有商家稱「現在LV風評太差了，最近跑來出（售）包的顧客太多了，根本收不過來」。