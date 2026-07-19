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廣東攝影比賽得獎作品AI生成？ 作者認了：加一道閃電

中國新聞組／北京19日電
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三地聯辦攝影大賽獲獎作品被指AI生成，作者承認用AI加了一道閃電。（取材自澎湃新...
三地聯辦攝影大賽獲獎作品被指AI生成，作者承認用AI加了一道閃電。（取材自澎湃新聞）

AI工具愈來愈方便，卻也衍生出各種濫用情形。近日廣東省惠州、河源、汕尾三地聯合舉辦一場全民攝影大賽，遭網友抓包其中一幅得獎作品出現文字異常，疑似AI生成。對此，主辦單位表示，經查證後確認作品原始照片為作者實地拍攝，但參賽者承認曾利用AI進行後期處理，在畫面中「加了一道閃電」。

澎湃新聞報導，這場「新影像·新影響 2026全民攝影大賽」由惠州市文化館、河源市文化館、汕尾市文化館共同主辦，分為月賽及主題賽，並於年底進行年度總評選。

主辦方表示，今年4月共收到近400件作品，經專業評審團評選後，共有18件獲獎，包括一等獎一名、二等獎兩名、三等獎五名及優秀獎十名。其中，4月月賽優秀獎作品「風雨路」遭網友質疑使用AI生成，原因是畫面中出現車牌文字異常等被認為是AI生成圖片常見的瑕疵。

惠州市文化館工作人員7月17日表示，經比對拍攝者提供的原始照片，確認照片是作者於2026年3月30日在高速公路上以手機實地拍攝。「作者本人承認，參賽作品使用AI進行了後期調整，畫面中的閃電是用AI加上去的。」據了解，若利用AI替圖片加入閃電、落葉等元素，原有畫面中的數字與文字可能出現扭曲或模糊等情形。

惠州市文化館另一名工作人員表示，本次全民交流性質的攝影賽，競賽規則並未明確限制AI工具的使用，因此對於以實拍素材為基礎、搭配輕度AI後製的作品予以認可。他表示，目前不少省級、國家級攝影賽事，也有經過較大幅度後期處理的作品入圍，因此本次比賽的審查標準相對寬鬆，評選過程中未能僅憑肉眼辨識出AI處理痕跡。

主辦方表示，目前尚未收到民眾正式投訴；若後續引發公開爭議或收到有效反映，將邀集攝影評審重新討論，研判是否對該作品作出後續處置。

使用AI工具的作品獲得攝影獎，引發網友熱烈討論，有人認為「以後這種事會愈來愈多」、「開了這口子，以後大家都不用扛相機去現場蹲點了」，也有人建議應該把攝影比賽分成純實拍組和AI創作組，「各玩各的互不干擾」。

精華 FAQ

  • 主辦方比對後確認，作品原始照片是作者在2026年3月30日於高速公路上以手機實地拍攝，並非整張由AI憑空生成，只是後續有經AI加工。

  • 作者承認曾使用AI進行後期調整，特別是在畫面中加入了一道閃電。主辦方也指出，這類AI添加元素可能讓原本的數字與文字出現扭曲或模糊。

  • 主辦方表示，這場賽事屬於全民交流性質，競賽規則未明確限制AI使用，因此對以實拍素材為基礎、搭配輕度AI後製的作品先予以認可，後續若有爭議再研議處理。

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