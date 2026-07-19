河南銀行誘殘疾老人把50萬存款變保單 5年後出現糾紛

圖為購買保險扣款記錄。(取材自大河報)

河南 許昌一名李姓男子近日向媒體投訴，一級殘疾、高位截癱的他2021年前往銀行存款，在銀行人員誘導下，將50萬元（人民幣，下同，約7.4萬美元）辦理理財保險 ，並承諾年化4.5%固定收益，五年後就可連本帶息領回。沒想到五年後，當李先生去領錢時，理財保險變成了終身壽險，而且銀行只認2%收益，相當於收益縮水6萬元。這場投資糾紛經媒體報導及向監管部門投訴後，銀行改口同意以3.98%的利息結算利益，李先生欣慰地說，「積蓄總算有著落了」。

大河報報導，李先生表示，年過60歲的他是一級殘疾、高位截癱，平時需依靠電動輪椅代步。2021年5月6日，他前往許昌市一間國有銀行建安區支行，原本打算將50萬元積蓄辦理大額存單，作為孩子未來教育基金。他說，當時銀行經理、理財經理及支行行長先後誘導，向他推薦一項產品，稱「等同於銀行定期存款，五年後就可以連本帶息全額返還」。為了取信李先生，銀行理財經理申某歌還向他展示自己手機銀行App中的投資紀錄。

李先生表示，因仍有疑慮，大堂經理將他帶進辦公室，再次保證收益高於五年期大額存單，若未達承諾收益可向銀行提告，並以李先生的手機下載銀行App、完成投保及支付50萬元保費 。「全程只讓我輸了密碼，沒有看到合同，沒有簽名，紙質合同也是後來打印的，也沒有簽名。」

李先生說，當晚查看手機銀行交易紀錄時，才發現購買的是終身壽險，隔天返回銀行要求退保。當時，大堂經理及時任支行行長表示，保單除現金價值外，每年還有3%遞增收益，合計可達4.5%。由於自己看不懂保單內容，對方還在身分證影本空白處手寫「利率4.5%、五年收益112500元」等內容，並表示可憑字據辦理，他因此決定保留保單。

然而，今年6月26日保單滿五年後，李先生前往銀行辦理退保，卻被告知只能依現金價值結算，收益約5萬多元，與當初承諾不符。他說，之後多次與現任程姓行長協商，對方多次勸他繼續持有保單，直到他向國家金融監督管理總局許昌監管分局投訴後，銀行才提出調解方案。

「根據相關法律法規，金融機構不得誤導消費者混淆存款、理財、保險產品；對老年人、殘疾人等特殊群體消費者，應當履行更充分、通俗的告知義務。他們明知我是殘疾人，還集體隱瞞我買的是終身壽險。」李先生指控銀行嚴重侵害殘障消費者權益，屬於欺詐行為。

李先生說，7月13日晚間，程姓行長及保險公司人員曾到家中提出協議，內容為返還50萬元本金及按3.98%計算五年三個月利息，但協議由他人代簽、未提供留存文件，並要求立即撤回投訴、不得再向其他部門反映，因此他未簽署。

建安區支行程姓行長表示，李先生的保單確實透過銀行代銷，銀行已多次與他溝通，並指出「客戶肯定知道是保險」，目前監管部門已介入，銀行正配合處理。他表示，李先生要求依3.98%利率辦理退保，銀行已同意，雙方僅剩部分細節待協商。至於當年是否已完成風險告知及相關人員承諾內容，他表示已無法核實。

目前，雙方已簽署「保險合同變更申請／通知書」及「調解協議」，由保險公司許昌中心法人簽署，承諾於8月31日前退還606132元，依5年4個月、年利率3.98%計算。

國家金融監督管理總局許昌監管分局表示，已收到相關投訴，將調查銀行銷售過程是否涉及違規，預計15天內回覆受理情況，並於回函後60日內提出處理結果。