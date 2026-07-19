中國最大攝影雜誌刊「5腿牛」照片 作者承認用AI失誤
一張破綻百出的作品拿下呼和浩特攝影比賽一等獎，令AI生成圖片引發新一輪關注。中國發行量最大的攝影期刊「大眾攝影」日前被發現刊登一張疑似AI生成的「五腿牛」照片，引發外界質疑。雜誌社證實，作者已承認是使用AI造成的失誤，相關照片已下架。
澎湃新聞報導，遭質疑的作品「龍川晨韻」由作者王江拍攝，曾刊登於「大眾攝影」2025年8月號。照片中一頭黃牛因一隻腿異常延伸，呈現「五條腿」的畫面，引發網友懷疑是AI生成。
「大眾攝影」社長兼總編輯鄭壬杰表示，照片刊登的欄目並非攝影比賽，而是以交流為主的小型專欄，當時對AI與PS合成作品採較開放態度，因此「不存在違規或違反欄目要求」。
他說，網路出現質疑後，雜誌立即聯繫作者，對方承認是「使用AI之後的一個失誤」，線上版本已第一時間撤下，但已被轉載的內容無法控制。由於該作品並非參賽作品，也未涉及獎金，因此未再進一步處理。
鄭壬杰指出，「大眾攝影」創刊於1958年，旗下「雙週爭勝」欄目過去接受AI、PS合成及實驗性影像投稿。直到2026年初另一張爭議作品「練舞蹈」引發討論後，編輯部重新檢討AI作品管理方式，逐步修訂徵稿規範。
目前最新規定要求，投稿者若使用AI生成影像，須主動聲明，並在作品上明顯、清楚標示AI，不得刪除、竄改、偽造或隱匿AI標識；欄目也不再接受純文生圖AI影像。
該照片刊登於中國發行量最大的攝影期刊《大眾攝影》2025年8月號，作品名為〈龍川晨韻〉，因牛隻出現異常腿部畫面而被質疑可能是AI生成。 社長兼總編輯鄭壬杰表示，該欄目原本偏向交流性質，過去對AI與PS合成作品較開放；在接獲質疑後，編輯部立刻聯繫作者，並將線上版本下架。 雜誌已修訂徵稿規範，要求投稿者若使用AI生成影像必須主動聲明，且在作品上明顯標示AI，不得刪除、竄改或隱匿標識，並且不再接受純文生圖影像。
精華 FAQ
該照片刊登於中國發行量最大的攝影期刊《大眾攝影》2025年8月號，作品名為〈龍川晨韻〉，因牛隻出現異常腿部畫面而被質疑可能是AI生成。
社長兼總編輯鄭壬杰表示，該欄目原本偏向交流性質，過去對AI與PS合成作品較開放；在接獲質疑後，編輯部立刻聯繫作者，並將線上版本下架。
雜誌已修訂徵稿規範，要求投稿者若使用AI生成影像必須主動聲明，且在作品上明顯標示AI，不得刪除、竄改或隱匿標識，並且不再接受純文生圖影像。
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