當過保潔、保安 網戀被騙百萬…男8戰清華上岸 目標是哈佛

楊霄的錄取通知書。(取材自九派新聞)

31歲的楊霄歷經8次報考，終於考上清華大學美術學院研究所。這名中央美術學院畢業生曾因創業失敗、失戀、遭網戀詐騙欠債，為籌措考研經費當過保潔，也曾在清華擔任夜班保安兩年。他如今正準備研究所課程，同時自學GRE、托福，目標申請哈佛大學 全額獎學金博士。

楊霄本科畢業於中央美術學院，曾返鄉開設畫室，一度經營順利。那段時間，他有一位感情穩定的女友，一方面是想圓自己的夢，另一方面也是滿足女友的期待，他向女友承諾要考上清華大學的研究生。

楊霄的考研之路歷經波折。第一次報考美術史時，招生名額僅1人，他考了298分，距離390分錄取線差了一百多分；第二年又因考試科目臨時新增6本專業書籍，再度落榜，並因此與女友分手。

第三年，他誤信網戀對象，陸續轉帳逾100萬元，最終人財兩失、畫室倒閉，還背負債務；第四年雖考出391分，卻碰上分數線暴漲至400分，再度與清華擦身而過。之後改考新設立的非遺與數位化創新專業，第六、第七年又分別僅差4分、6分落榜，直到第八次，才終於以388分、高出錄取分數線34分錄取。

為維持生活與備考，楊霄先做了一年保潔，之後到清華擔任夜班保安，希望利用白天旁聽課程。他每天晚間10時上班至隔天上午8時，下午再到教室旁聽，有時還與留學生交流練習英文。

不過，保安身分也曾讓他深受打擊。他回憶，有一次值勤時，一名家長指著他對孩子說：「你看他，你不學習以後就像他一樣。」他坦言，當時心情五味雜陳，「我也是央美本科生，而人家只當我是個保安。」

但這段經歷也改變了他的價值觀。他表示，「最大的收穫是學會了尊重所有人，我現在不會瞧不起任何保安、清潔工。」他認為，這是自己在清華工作期間最大的收穫，「這個崗位給我帶來的收穫，比文化教育更有意義。」

楊霄表示，自己並非只是為了一張文憑，而是真心投入非物質文化遺產研究。備考期間，他閱讀大量專業書籍，參與科研與研討會，還笑稱自己不是「小白保安」，而是「科研保安」。

目前，他計畫申請兩年完成碩士學業，並持續準備GRE與托福，希望申請哈佛大學全額獎學金博士，把中國非遺故事推向國際。

對於未來，他說，希望自己保持「謙虛、節儉」，不要因考上名校而迷失初心，「去做一些真正自己喜歡、對社會也有價值的事情。」

楊霄在工作之餘備考。(取材自九派新聞)