重慶山崩／又見摩托大軍身影 奔赴前線穿梭送物資

庹先生跟著「摩托車大軍」在運送物資。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 重慶彭水縣山體崩塌，摩托大軍協助運送救援物資。

重慶彭水縣山體崩塌，摩托大軍協助運送救援物資。 重點二： 狹窄臨江地形阻礙車輛，摩托車成為前線運輸主力。

狹窄臨江地形阻礙車輛，摩托車成為前線運輸主力。 重點三：民間騎手延續山火與洪災救援精神，展現互助力量。

重慶彭水縣突發山體崩塌，災情牽動人心，現場應急救援力量全面鋪開。其中，除了武警官兵、消防員、志願者等，也出現了另一支熟悉的隊伍：摩托大軍。封面新聞報導，臨江地形異常狹窄，不時有巨石滾落，救援車輛通行不便。危急關頭，正是坐着摩托車，大量救援人員才及時到達核心搶險點位。自發集結的摩托大軍，憑藉車身小巧、穿行靈活的特點，不間斷運送飲用水、麵包等物資，打通了救援一線的「生命微循環」。

眼前這一幕，讓人不禁想起2022年重慶山火 救援的場景。彼時高溫酷暑、山路陡峭難行，大批摩托騎手不顧高溫與艱險，馱著滅火物資、消防員、志願者衝上山頂，成為火場最堅強的民間防線。時隔四年，一群「騎士」再次不約而同奔赴險情前線，扛起了沉甸甸的救援重任。

報導稱，就在前些日子，在廣西洪災救援一線，也有摩托大軍的身影。其中，有的就是鏖戰過重慶山火的機車騎手，更有來自遙遠黑龍江的機車騎手。當被問及姓名，有人笑著回答：「別問我是誰，我是『摩托佬』」。

這些「騎士」比誰都清楚頭頂可能有滾石、輪下可能有溝坎，卻顧不上權衡得失、計較利害，因為他們心裏裝著鄰里同胞，眼裡滿含對這片土地的熱愛。他們的「超能力」就是手拉手肩並肩，緊緊擰成一股繩、牢牢築起一道牆。

正如不少網友所言，「哪有什麼超級英雄，真正的英雄就是人民群眾自己！」 救災畫面中，我們看到很多救援人員、「騎士」等都是年輕人。這種少年熱血，更讓人心生暖意。

重慶彭水縣漢葭街道17日發生一起山體崩塌，造成多人失聯。當地民眾18日自發組成摩隊車隊運輸物資。（中新社）