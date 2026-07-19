重慶山崩／又見摩托大軍身影 奔赴前線穿梭送物資
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重慶彭水縣突發山體崩塌，災情牽動人心，現場應急救援力量全面鋪開。其中，除了武警官兵、消防員、志願者等，也出現了另一支熟悉的隊伍：摩托大軍。封面新聞報導，臨江地形異常狹窄，不時有巨石滾落，救援車輛通行不便。危急關頭，正是坐着摩托車，大量救援人員才及時到達核心搶險點位。自發集結的摩托大軍，憑藉車身小巧、穿行靈活的特點，不間斷運送飲用水、麵包等物資，打通了救援一線的「生命微循環」。
眼前這一幕，讓人不禁想起2022年重慶山火救援的場景。彼時高溫酷暑、山路陡峭難行，大批摩托騎手不顧高溫與艱險，馱著滅火物資、消防員、志願者衝上山頂，成為火場最堅強的民間防線。時隔四年，一群「騎士」再次不約而同奔赴險情前線，扛起了沉甸甸的救援重任。
報導稱，就在前些日子，在廣西洪災救援一線，也有摩托大軍的身影。其中，有的就是鏖戰過重慶山火的機車騎手，更有來自遙遠黑龍江的機車騎手。當被問及姓名，有人笑著回答：「別問我是誰，我是『摩托佬』」。
這些「騎士」比誰都清楚頭頂可能有滾石、輪下可能有溝坎，卻顧不上權衡得失、計較利害，因為他們心裏裝著鄰里同胞，眼裡滿含對這片土地的熱愛。他們的「超能力」就是手拉手肩並肩，緊緊擰成一股繩、牢牢築起一道牆。
正如不少網友所言，「哪有什麼超級英雄，真正的英雄就是人民群眾自己！」 救災畫面中，我們看到很多救援人員、「騎士」等都是年輕人。這種少年熱血，更讓人心生暖意。
在救援現場，摩托大軍主要負責穿梭狹窄道路，及時運送飲用水、麵包等物資，也協助把救援人員送到核心搶險點位，補足車輛難以進出的運輸缺口。 因為臨江地形狹窄，現場不時有巨石滾落，救援車輛通行相當不便。摩托車體積小、機動性高，能在險路上快速穿梭，因此成為前線物資與人員運送的重要力量。 報導強調，這些騎手並非只在單一災害現場出現，過去重慶山火與廣西洪災時也能見到他們身影，顯示他們一再自發投入救援，成為民間互助精神的代表。
精華 FAQ
在救援現場，摩托大軍主要負責穿梭狹窄道路，及時運送飲用水、麵包等物資，也協助把救援人員送到核心搶險點位，補足車輛難以進出的運輸缺口。
因為臨江地形狹窄，現場不時有巨石滾落，救援車輛通行相當不便。摩托車體積小、機動性高，能在險路上快速穿梭，因此成為前線物資與人員運送的重要力量。
報導強調，這些騎手並非只在單一災害現場出現，過去重慶山火與廣西洪災時也能見到他們身影，顯示他們一再自發投入救援，成為民間互助精神的代表。
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