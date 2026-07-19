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「世界盃只吹1場比賽」被熱議 馬寧：毫無遺憾

中國新聞組／北京19日電
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中國裁判馬寧「在世界盃只吹了一場比賽」被熱議。（取材自環球網）
中國裁判馬寧「在世界盃只吹了一場比賽」被熱議。（取材自環球網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬寧因世界盃只主哨1場比賽引發熱議。
  • 重點二：他表示外界猜測無需糾結，自己毫無遺憾。
  • 重點三：中國3名裁判完成亮相，馬寧結束本屆賽事。

今年的世界盃接近尾聲，47歲的中國裁判馬寧「在世界盃只吹了一場比賽」被熱議。對此，馬寧表示，外界的猜測都只是猜測，這是我們決定不了的事情，不要過多地去糾結，越糾結就會越焦慮，越焦慮就會越影響自己。

「小火箭愛體育」報導指出，馬寧近年來的裁判執法水平得到肯定，他作為主裁判吹罰了亞洲杯及亞冠決賽，在世俱杯賽場上擔任第四官員。馬寧在卡達世界盃中也出任了第四官員，在本屆世界盃中，馬寧終於如願以主裁判的身分執法了比賽。

馬寧的美加墨世界盃薪水如何呢？據阿曼記者的報導，主裁判5萬美元，1場比賽獎金2000美元，助理裁判獎金1000美元，馬寧能夠拿到5.5萬美金，1個月的時間約37萬人民幣。

另據環球網報導，近日馬寧參與某短視頻平台直播，回應「為什麼只執法了一場比賽」等問題。

馬寧表示自己對本屆世界盃之行毫無遺憾：我們吹上比賽了，而且這個比賽完成得又非常好，不管是我們裁判內部，還是外界對我們的這場比賽的評價都非常好。所以我們覺得我們證明了我們自己，我們有能力吹好世界盃的比賽，有能力的完成任何一個交給我們的比賽任務，而且我們也展示了我們中國足球裁判應有的風采。

本屆世界盃，馬寧以主裁判身分入選，周飛以助理裁判身分入選，傅明以視頻助理裁判身分入選。6月20日世界盃小組賽第二輪厄瓜多隊0：0戰平庫拉索隊的比賽中，馬寧擔任主裁判，周飛擔任助理裁判，傅明擔任視頻助理裁判（VAR），中國裁判組在世界盃上完成集體亮相。

馬寧共計擔任1場比賽的主裁判和3場比賽的第四官員，成為時隔24年再度主哨世界盃的中國裁判，也是唯一一位連續兩屆入選世界盃裁判名單的中國裁判。

據新華社報導，國際足聯確認了世界盃剩餘比賽的裁判名單，馬寧不在其中，中國的另外兩名裁判傅明、周飛也不在名單裡，三名中國裁判結束了本屆世界盃的工作。

馬寧在社交媒體上告別世界盃，並做出總結。他表示：「從校園到世界盃舞台，從青春懵懂到從容淡定，我用了20年證明了堅持的意義。47歲，很多人說太晚了，但我始終相信，只要信念在，就把不可能變成可能。」馬寧還感謝了家人以及球迷的支持，他表示：「從調侃卡牌大師，到認可我的執法水平，是你們的理性與包容，讓我看到了中國足球最可愛的一面。」馬寧也希望更多年輕人願意從事裁判工作，未來在世界盃上走得更遠。

馬寧的經歷十分勵志，他已經從亞洲金哨轉變為執法能力出色的世界盃主裁。馬寧此前透露自己的體脂率在11%左右，40歲以後紅肉一口不吃，確實是中國裁判標竿。

精華 FAQ

  • 因為他在本屆世界盃僅擔任1場主裁判，外界因此關注其出場次數偏少。不過他認為這屬於無法左右的安排，與其糾結，不如專注把已完成的比賽做好。

  • 馬寧表示毫無遺憾，因為他們吹罰的比賽完成得很好，裁判內部與外界評價也都不錯。他認為這已證明中國裁判有能力勝任世界盃比賽。

  • 本屆世界盃共有馬寧、周飛與傅明入選，3人先在厄瓜多對庫拉索的比賽中集體亮相。之後馬寧共主哨1場、任4場第四官員，最終3人都結束執法工作。

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