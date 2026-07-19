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A股又現天價離婚案 強一半導體老董付出分手費59億

中國新聞組／北京19日電
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周明。（取材自中國證券網）
周明。（取材自中國證券網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周明離婚分割10.86%股權，市值約59.5億元。
  • 重點二：雙方簽署一致行動協議，公司控制權未發生變化。
  • 重點三：強一股份為國產探針卡第一股，股價較發行價大漲397%

上海A股又現「天價」離婚案，上市公司強一股份公告顯示，董事長周明與蔣春蘭已辦理解除婚姻關係手續，周明將其合計持有的10.86%公司股份，分割至蔣春蘭名下。強一股份最新市值548億元（人民幣，下同，約80.85億美元），按此計算，上述10.86%股份市值59.5億元。

財融圈報導，根據周明與蔣春蘭簽署的離婚協議，周明辦理離婚手續的同時已與蔣春蘭簽署「一致行動協議」，故本次權益變動後，周明及其一致行動人仍將合計控制公司34.06%股份。本次權益變動不會導致公司實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。

公開資料顯示，周明，1973年3月出生，畢業於華東交通大學機械製造工藝與設備專業；1997年10月至2001年7月，任富弘精密組件（深圳）有限公司設計工程師；2001年10月至2003年7月，任志合電腦（蘇州）有限公司生產主管；2003年8月至2006年9月，任庫力索法半導體（蘇州）有限公司生產主管；2006年10月至2014年3月，任美博科技（蘇州）有限公司生產部總監；2014年4月至2015年7月，任法特迪精密科技（蘇州）有限公司管理部總經理；2019年3月至2020年8月，任正見半導體（蘇州）有限公司執行董事；2021年8月至今，任南通圓周率董事長；2015年8月至今，歷任強一半導體（蘇州）股份有限公司執行董事、董事長。

2025年度，周明稅前薪酬總額為265.13萬元。

據報導，強一半導體（蘇州）股份有限公司成立於2015年，是專業從事研發及生產半導體芯片測試探針卡的高新技術企業，公司總部位於蘇州工業園區，在上海、南通、合肥設有子公司。2025年強一股份在上海證券交易所科創板掛牌上市，成為「國產探針卡第一股」。當時公司發行價為85.09元/股，目前公司股價為423元/股，上漲了397%。

精華 FAQ

  • 公告顯示，周明將合計持有的10.86%公司股份分割至蔣春蘭名下，按強一股份最新市值548億元計算，這部分股權市值約59.5億元，屬於A股罕見高額離婚分割案例。

  • 不會。周明與蔣春蘭在辦理離婚手續時已簽署一致行動協議，因此權益變動後，周明及其一致行動人仍合計控制公司34.06%股份，實際控制人與控制權均未改變。

  • 強一半導體成立於2015年，主營半導體芯片測試探針卡，2025年在科創板上市，成為國產探針卡第一股；其發行價為85.09元，現股價約423元，較發行價上漲397%。

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