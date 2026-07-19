砸7萬赴美看世界盃…成都球迷秀帳單 讓打工人破防了

中國球迷花了六、七萬人民幣，來美國看世界盃。圖為日前半決賽中，阿根廷隊2比1戰勝英格蘭隊，晉級決賽。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 成都球迷蘇橫赴美看世界盃，總花費約6至7萬元。

成都球迷蘇橫赴美看世界盃，總花費約6至7萬元。 重點二： 門票與轉售手續費高昂，成為這趟觀賽最大負擔。

門票與轉售手續費高昂，成為這趟觀賽最大負擔。 重點三：事件引發網友兩極反應，折射打工人對消費與熱愛的矛盾。

世界盃 已進尾聲，有中國球迷秀出萬里追星的「體育帳單」，卻意外引發了中國打工人的焦慮。阿根廷 隊對陣瑞士隊的四分之一決賽打響前，在美國堪薩斯城一家酒店，一名從成都來觀賽的中國球迷蘇橫（化名）表示，作為一名上班族，他跨越大半個地球，請假兩周只為追隨阿根廷隊。他稱這趟世界盃之旅，最沉重的負擔是球票，「總支出人民幣六、七萬」。有中國網友感嘆稱，「六、七萬，是我一年不吃不喝的薪水」。

新華社報導，開賽前，蘇橫篤定阿根廷能進四強，在首輪放票時便鎖定兩場硬仗：四分之一決賽門票價值1520美元，半決賽門票高達2720美元。然而原定同行的朋友因故缺席，多出的球票讓他體驗到了二級市場的殘酷。國際足聯官方轉售平台雙向收取共30%的手續費，意味著千元球票需加價數百美元才能保本。蘇橫最終按比例定價，幸運地在兩周內以「平進平出」的方式將票售出。

除昂貴的門票，跨國觀賽的固定開銷同樣考驗智慧。蘇橫全程選擇自助辦理美簽，僅靠AI輔助梳理材料。由於恰逢廣交會，廣州當地的機票與酒店價格飆升，加上千元的基礎簽證費，僅簽證一項開銷便突破5500元人民幣。

落地美國後，為了節省食宿，蘇橫開啟了精打細算的模式。他每日蹲守平台價格波動，以每晚150美元預訂了堪薩斯城的酒店，遠低於市價近300美元的行情。餐飲上則依靠酒店早餐與每日50美元以內的快餐解決。交通方面，他針對不同城市靈活切換打車與地鐵模式；而在特許商品方面，他僅花費數百美元購買了印有比賽細節的對陣圍巾與徽章作為獨家紀念。最終結算，這趟追星之旅的硬性支出高達人民幣六、七萬元（約1萬美元）。

這筆帳單在網路上引發熱烈討論，中國網友的觀點呈現兩極化。許多務實的打工人對此表示難以理解，直言「六、七萬是我一年不吃不喝的薪水，條件有限只能在手機上熱愛了」，更有網友認為省吃儉用去萬里之外看球，不如將這筆錢留在家裡吃喝玩樂、買啤酒瓜子來得實在。

然而，另一派聲音則高呼「人生難得是喜歡，喜歡就值得，無關價格」，他們認為這是對青春與理想的投資。但與此同時，理性的反思聲音也異常響亮。有網友指出，「再怎麼標榜自己是鐵桿球迷，你永遠只是個消費者。在千萬人中，你只是粒塵埃，人家記不得你。沒錢沒時間，你就什麼都不是。」