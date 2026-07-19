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重慶山崩／挨家挨戶疏散民眾 4網格員與落石賽跑、1失聯

中國新聞組／北京19日電
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龔寶冬巡查建築垃圾處置現場。（取材自北京日報）
龔寶冬巡查建築垃圾處置現場。（取材自北京日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：重慶彭水山體崩塌，已造成8死34失聯，救援持續進行。
  • 重點二：4名社區網格員逐戶疏散居民，逆著落石搶救出60餘人。
  • 重點三：00後網格員龔寶東轉移群眾時失聯，官方急查地災風險。

重慶彭水縣漢葭街道17日上午發生山體崩塌致多棟居民樓被掩埋，目前造成8死34失聯。救援人員昨天上午依靠搜救犬發現生命跡象，但因現場被巨石掩蓋，截至昨晚尚未救出被困者。事發時，當地沙沱社區四名社區網格員排查發現險情，逐一敲門喊話疏散民眾，最後撤離的4人逆流與落石賽跑，有人被擊中，驚險救人過程令人動容，一名「00後」網格員龔寶東仍未尋獲，官媒與網友昨齊為他「集氣」。官方已緊急部署各地地質災害風險隱患排查。

綜合媒體報導，17日7時48分，彭水事發片區社區居民小組長何光學給社區黨支部書記張維玲發信息，並附上多張畫廊路25號至33號房子後面石頭脫落照片，張維玲立即通知彭迪、龔寶東等4名網格員去現場排查安全隱患。彭迪和「00後」網格員龔寶東看到房屋後面的山體不時有碎石滾落，決定先把居民全部疏散出來。

接著他們挨著每棟的喊居民全部下樓，引導他們去安全區域。在彭水縣人民醫院養傷的彭迪回憶稱，記不清自己爬了多少層樓、敲了多少扇門，看到不少居民聚集在樓前就趕緊提醒居民：「往兩邊跑！往山體和房子兩側的安全地帶撤，別擠在樓前面」。

當時，所有人都在往遠離山體的方向跑，只有網格員逆著人流往裡衝。「還有群眾沒有疏散，我們不能走」，彭迪說，這是當時她心裡唯一的念頭；山體崩塌前，她被飛來的碎石擊中，跌倒在石頭縫隙間，被救援人員救了出來。據北京日報，彭迪與同事先期轉移了核心區域60餘名臨崖住戶。

包括彭迪在內的3名網格員都平安，只有龔寶東在轉移群眾的過程中失聯。張維玲紅著眼眶說，龔寶東是2025年5月考入社區，是14網格的網格員 ，平日工作認真又努力。在互聯網上，網友紛紛留言為龔寶東集氣：「大家都在等你，希望龔寶東平安歸來」，官媒新華社也喊話：「龔寶冬，你在哪裡？」

目前，彭水縣救援安置工作仍進行中。昨天上午，一隻搜救犬發現生命跡象並用專業設備確定了生命位置，深度在1.5米至3米，但因現場被巨石掩蓋， 崩塌現場位移，指揮部正研究科學搜救方案。

據界面新聞引述一名專家表示，彭水縣城被烏江和大山擠在狹長的河谷裡，靠山建房，地質環境極為複雜，如同「破碎的雞蛋殼」，結構面如「豆腐塊」般零散分布；這裡的岩層古老，經長期風化侵蝕，山坡十分脆弱，民房多為10多年前當地居民自建，「坡腳就是房子，上面就是山」。目前當地已布設地基雷達等監測，避免二次次生災害。

國務院副總理張國清已宣布啟動國家四級救災應急響應；自然資源部則緊急部署各地地質災害風險隱患巡查排查。

彭迪在醫院回憶在落石中疏散民眾的過程。（視頻截圖）
彭迪在醫院回憶在落石中疏散民眾的過程。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 事故發生在彭水縣漢葭街道，山體崩塌掩埋多棟居民樓，目前已知造成8人死亡、34人失聯。搜救犬雖已找到生命跡象，但因巨石阻擋，仍未能救出被困者。

  • 網格員接獲山體落石照片後立即到場排查，發現碎石持續滾落，便挨家挨戶敲門喊話，指揮居民往安全區域撤離，並先期轉移了核心區域60餘名臨崖住戶。

  • 龔寶東是2025年5月才考入社區的00後網格員，在轉移群眾過程中失聯。官方已啟動國家四級救災應急響應，並部署各地加強地質災害巡查排查與監測。

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