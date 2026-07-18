上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海陳先生雲南看日出時，順手幫陌生遊客拍照。

上海陳先生雲南看日出時，順手幫陌生遊客拍照。 重點二： 對方自稱高雄、祖籍濮院且姓費，竟與失聯親戚吻合。

對方自稱高雄、祖籍濮院且姓費，竟與失聯親戚吻合。 重點三：經父子跨海核實後，確認他是陳家失聯多年的大伯。

一場跨越海峽且失聯多年的家族尋親，竟在千里之外的日出奇蹟般上演。上海陳先生日前至雲南瀘沽湖出差看日出時，偶然幫一位陌生遊客拍照並順勢閒聊，沒想到在得知對方定居台灣高雄、祖籍浙江濮院且姓費後，發現其背景與家族失聯多年的台灣親戚高度重合。經陳先生與父親跨海連線核實細節，最終確認這名陌生遊客正是其爺爺親大哥的兒子、也就是他失聯多年的「大伯」，這段難以置信的巧合隨即引發百萬網友關注。

瀟湘晨報報導，7月9日清晨6時許，陳先生在瀘沽湖畔看日出時，順手幫忙一位遊客拍照。拍完後兩人攀談，陳先生得知對方現定居台灣省高雄市、祖籍浙江濮院，隨後透過微信 傳照片時，進一步得知對方姓「費」。這三點關鍵資訊，與陳先生過去對家中遠在台灣親戚的所知全然吻合。

陳先生隨即將照片與相遇經過發給父親，父親在訊息中追問：「他爸是否叫費雲峰？」陳先生緊接著與費先生通電話詳談、核實家族細節，最終確認了彼此的親人身份。

這段家族歷史要追溯到解放前。費先生的父親（陳先生稱「大爺爺」）和陳先生的爺爺是親兄弟，兩人在解放前便失聯。當時爺爺的大哥去了台灣，而爺爺則留在原地被一對陳姓夫婦收養，因此兩家後代從此冠上不同姓氏。陳先生說明：「按輩分，我應該叫這位大哥大伯或者叔叔。」

報導指出，陳先生隨後將這項消息分享至約有20人的家族群組中，長輩與同輩長年尋人未果，得知消息後都直呼是「難以置信的巧合，很神奇」。陳先生的父親隨後更翻找出費先生父親於1991年寄來的舊信件，父親回憶：「當時大爺爺託人帶了200美金給我爺爺，那個年代大陸生活水平還比較低，200美金應該是筆巨款了吧。」

遺憾的是，由於當天雙方行程衝突，陳先生與大伯並未能坐下來好好深聊，但雙方已約定好未來的家族重聚。陳先生感嘆：「大伯說他下次回大陸時，會到我家來看看，兩家人的淵源，將來可能需要我們這一代人來維繫了。」