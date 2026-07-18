1隻沒耳朵、1隻沒尾巴 「兩隻老虎」歌詞解密 溫暖且童趣

兒歌「兩隻老虎」歌詞，終於了溫暖且極具童趣的解密。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 多年來被誤解為詭異童謠的「兩隻老虎」，如今被解讀為虎頭鞋民俗與幼兒認知教育的作品，歌詞差異也被指出屬地域傳唱變體。

一句被傳唱多年的兒歌「兩隻老虎」，因歌詞中「一隻沒有耳朵、一隻沒有尾巴」的詭異描述而被無數人當作恐怖童謠，如今終於有了溫暖且極具童趣的解密。

綜合風聞社區、微博 智搜報導，很多人小時候聽到「一隻沒有耳朵，一隻沒有尾巴」，都會腦補出兩隻老虎搏鬥致殘、身殘志堅或畫面驚悚的故事，這讓「兩隻老虎」成了不少人的童年陰影。

在真相浮出水面之前，網友們曾給這首歌賦予過五花八門的解讀，包括悲情傳說、歷史故事，甚至是股市暗語。

全網熱議的解密指出，歌詞中的「老虎」並非真虎，而是小孩子腳上穿著的虎頭鞋。由於手工刺繡的虎頭鞋穿久了，線頭磨損，導致一隻鞋掉了「耳朵」繡線，另一隻蹭掉了「尾巴」裝飾，大人們看到覺得奇怪又有趣，便編成了兒歌傳唱。其中藏有民俗寓意，虎頭鞋承載著長輩驅邪避災、祝福孩子健康長大的心願，被誤讀多年的「詭異感」其實是藏在針腳裡的樸實祝福。

另一個主流解讀認為，這首歌是一門訓練幼兒空間認知的早教課。正面看老虎時看不到尾巴，從側面看老虎又看不到另一隻眼睛或另一隻耳朵，歌詞利用簡單直白的語言，幫助低齡孩子在旋律中理解不同視角下的形態差異。末尾「真奇怪」是孩童視角下對觀察角度變化的童趣感嘆。

據報導，這首歌追根溯源，17世紀法國「雅克兄弟」旋律最早出自17世紀法國童謠，原詞是修士輪唱「雅克兄弟，您還在睡覺嗎？快敲響晨鐘」。1926年北伐時期「國民革命歌」傳入中國後被重新填詞，成為國民革命軍軍歌，歌詞為「打倒列強，除軍閥」。

1930年代土地革命時期「土地革命歌」再次被填上新詞，改為「打倒土豪，分田地」，電影「閃閃的紅星」中有傳唱。

1940年代前後「兩隻老虎」民間將英國兒歌「三隻盲鼠」的歌詞元素套用到「雅克兄弟」曲調上，「三隻盲鼠」逐漸演變為「兩隻老虎」。

報導指出，歌詞版本也有地域差異，中國流行版多唱「一隻沒有耳朵，一隻沒有尾巴」，港台舊版多唱「一隻沒有眼睛，一隻沒有尾巴」。其中差異性質僅為長期流傳中產生的地域傳唱區別，不存在所謂統一原版或對錯之分。

兒歌「兩隻老虎」歌詞，終於有溫暖且極具童趣的解密。(取材自微博)