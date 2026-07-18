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秦皇島沖腳30秒3元 遊客吐槽貴 網友挺商家收費：以前太多人浪費

中國新聞組╱北京18日電
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河北秦皇島海灘旁增設自助設備實施「掃碼沖腳3元30秒」計時收費。(取材自微博)
河北秦皇島海灘旁增設自助設備實施「掃碼沖腳3元30秒」計時收費。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

河北秦皇島海灘「3元30秒」沖腳機引發遊客抱怨，但營運方稱明碼標價且可防止浪費，網友多數則支持這種市場化便民收費。

一名女子日前至河北秦皇島海灘遊玩時，不滿沙灘旁增設的自助設備實施「掃碼沖腳3元30秒」計時收費，憤而拍下影片公開吐槽當地文旅。對此，設備營運方17日正式回應，強調該服務屬於明碼標價，且設置「限時」的初衷是為了防止水資源浪費，並直言經過實測，30秒其實已經足夠讓遊客沖洗好幾雙腳。

綜合媒體報導，一位帶娃出行的母親日前前往河北秦皇島海邊度假，她在沙灘旁的木質步道上，發現整齊擺放著多台不鏽鋼掃碼沖腳機器，設備標牌清晰印著「掃碼沖腳 3元30秒」，機身下方也標註了商家的服務聯繫電話。該名母親實拍了多台設備並配文感慨，認為自己遠道而來，洗個腳短短30秒就要花費3塊錢，認為定價極不合理，更不該在這種基礎便民項目上向遊客收錢。

這條投訴短視頻發布後快速走紅，輿論風向卻完全與該女子預想的反轉。絕大多數網友並不認同她的抱怨，反而紛紛留言支持商家收費，直言：「早就該收了，太多人浪費、霸占資源」、「挺好，要不有人敢洗衣服，水龍頭不帶關的，能沖半天」。也有人憶起過往亂象批評：「之前免費的時候，一個破腳丫子皮都快沖掉了都不挪窩」。

據報導，海灘沖腳設備過去免費開放時，常有遊客長時間霸占水源反覆沖洗、玩水，導致大量淡水白白消耗，排隊者也無設備可用。如今採取計時收費，能從源頭約束浪費行為，30秒時長已剛好滿足遊客清除泥沙的基礎需求。此外，該設備完整標註價格，屬於市場化的便民配套，而非景區強制消費，遊客完全可以自主選擇付費或自備礦泉水清理，不存在宰客問題。

雖然僅有極少數遊客認為「30秒時間夠，但是3元錢多了，五角錢可以」，但多數大眾與網友均表示不共情該女子的抱怨。網友直白回應：「明碼標價，童叟無欺。市場經濟，買賣自由。」

河北秦皇島海灘旁增設自助設備實施「掃碼沖腳3元30秒」計時收費。(取材自微博)
河北秦皇島海灘旁增設自助設備實施「掃碼沖腳3元30秒」計時收費。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為設備標示「掃碼沖腳 3元30秒」，一名帶娃遊客認為價格偏高、時間太短，覺得這類基礎便民服務不該向遊客收費，因此拍片公開吐槽。

  • 營運方表示這是明碼標價的市場化便民服務，限時設計是為了避免有人長時間占用、反覆沖洗造成浪費，並強調30秒已足夠清洗好幾雙腳。

  • 不少網友認為過去免費時常有人霸占水源、長時間沖腳或玩水，導致淡水浪費與排隊問題；改為計時收費後，可抑制亂用行為，也屬於自願付費。

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