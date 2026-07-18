5流浪狗排隊等投餵 洛陽烤鴨店15年善舉暴紅 網：老顧客到齊了

洛陽西工區一家烤鴨店門口，五隻流浪小狗在店前或坐或臥，彼此保持著半米的「社交距離」，不吵不鬧地靜靜等候老闆投餵。(取材自大河報)

AI摘要 文章摘要整理： 洛陽一家烤鴨店因長年餵養流浪狗而走紅，5隻小狗乖乖排隊等開飯的畫面感動網友，也讓店主15年的善舉被看見。

洛陽西工區一家烤鴨店門口近日出現溫馨畫面，五隻流浪小狗在店前或坐或臥，彼此保持著半米的「社交距離」，不吵不鬧地靜靜等候老闆投餵。這段「汪汪隊自覺乖乖排隊」的短影音日前在網路瞬間暴紅，引發全網關注。網友們紛紛被這份人與流浪小動物的溫柔羈絆打動，直呼畫風「太治癒」，涉事烤鴨店也因此成為熱門打卡點。

大河報報導，洛陽市民范女士在端午節 路過「趙建國秘製川古香烤鴨店」時，看見流浪犬整齊排隊，深受感動而用手機記錄下來。范女士表示，小狗們安安靜靜抬頭等候、不追逐打鬧，還主動給行人留出行走空間，這份默契絕非一兩次投餵能養成，足以看出店家長久的善意。該視頻近日引發轟動，許多本地市民紛紛曬出多年前的舊照，證實這份溫暖早已持續多年。

年過六旬的店主趙建國坦言，自己烤鴨烤了15年，沒想到會因為投餵流浪動物而走紅。趙老闆透露，他的店鋪早上6點開門，外賣要營業至深夜12點。每天一早前來開門時，這群小流浪狗就已經守在店外，像第一波趕來的小客人，直到深夜閉店才會離去。這群毛孩子陪伴他度過無數晨昏，雖然他不清楚狗狗夜晚棲身何處，但每天都會定時前來報到。

據報導，過去最多曾有七八隻流浪犬在此等候，如今剩下五隻。趙老闆看著這些小體型流浪狗原本只能扒垃圾討生活，覺得十分可憐，因此多年來堅持將處理下來的鴨屁股與邊角料悉數留給牠們。趙老闆樸實地說：「店裡多出來的邊角料扔了也是浪費，不如給牠們。吃飽了，牠們就會自覺到一旁待著，從不打擾進店的客人。」這也讓這群小狗變得格外懂事與守禮。

烤鴨店走紅後，評論區成了大型暖心互動現場。網友紛紛調侃留言：「老顧客都到齊了，就等老闆開飯呢」、「一毛錢沒有，排那麼長的隊」。也有不少人專程到店打卡支持，直言「能善待流浪小動物的老闆，味道一定實在」。面對全網湧入的善意，原本不怎麼上網的趙老闆，如今也會在閒暇時翻看並一一回覆網友的祝福，這場跨越多年的街頭雙向陪伴，成為洛陽街巷裡最動人的城市溫度。