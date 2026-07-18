我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約推數位口述歷史 華埠首上線

PFAS從哪來？醫：飲水、外帶包裝、衣物都是潛在來源

5流浪狗排隊等投餵 洛陽烤鴨店15年善舉暴紅 網：老顧客到齊了

中國新聞組╱北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛陽西工區一家烤鴨店門口，五隻流浪小狗在店前或坐或臥，彼此保持著半米的「社交距離...
洛陽西工區一家烤鴨店門口，五隻流浪小狗在店前或坐或臥，彼此保持著半米的「社交距離」，不吵不鬧地靜靜等候老闆投餵。(取材自大河報)

AI摘要

文章摘要整理：

洛陽一家烤鴨店因長年餵養流浪狗而走紅，5隻小狗乖乖排隊等開飯的畫面感動網友，也讓店主15年的善舉被看見。

洛陽西工區一家烤鴨店門口近日出現溫馨畫面，五隻流浪小狗在店前或坐或臥，彼此保持著半米的「社交距離」，不吵不鬧地靜靜等候老闆投餵。這段「汪汪隊自覺乖乖排隊」的短影音日前在網路瞬間暴紅，引發全網關注。網友們紛紛被這份人與流浪小動物的溫柔羈絆打動，直呼畫風「太治癒」，涉事烤鴨店也因此成為熱門打卡點。

大河報報導，洛陽市民范女士在端午節路過「趙建國秘製川古香烤鴨店」時，看見流浪犬整齊排隊，深受感動而用手機記錄下來。范女士表示，小狗們安安靜靜抬頭等候、不追逐打鬧，還主動給行人留出行走空間，這份默契絕非一兩次投餵能養成，足以看出店家長久的善意。該視頻近日引發轟動，許多本地市民紛紛曬出多年前的舊照，證實這份溫暖早已持續多年。

年過六旬的店主趙建國坦言，自己烤鴨烤了15年，沒想到會因為投餵流浪動物而走紅。趙老闆透露，他的店鋪早上6點開門，外賣要營業至深夜12點。每天一早前來開門時，這群小流浪狗就已經守在店外，像第一波趕來的小客人，直到深夜閉店才會離去。這群毛孩子陪伴他度過無數晨昏，雖然他不清楚狗狗夜晚棲身何處，但每天都會定時前來報到。

據報導，過去最多曾有七八隻流浪犬在此等候，如今剩下五隻。趙老闆看著這些小體型流浪狗原本只能扒垃圾討生活，覺得十分可憐，因此多年來堅持將處理下來的鴨屁股與邊角料悉數留給牠們。趙老闆樸實地說：「店裡多出來的邊角料扔了也是浪費，不如給牠們。吃飽了，牠們就會自覺到一旁待著，從不打擾進店的客人。」這也讓這群小狗變得格外懂事與守禮。

烤鴨店走紅後，評論區成了大型暖心互動現場。網友紛紛調侃留言：「老顧客都到齊了，就等老闆開飯呢」、「一毛錢沒有，排那麼長的隊」。也有不少人專程到店打卡支持，直言「能善待流浪小動物的老闆，味道一定實在」。面對全網湧入的善意，原本不怎麼上網的趙老闆，如今也會在閒暇時翻看並一一回覆網友的祝福，這場跨越多年的街頭雙向陪伴，成為洛陽街巷裡最動人的城市溫度。

精華 FAQ

  • 因為店門口出現5隻流浪狗整齊排隊等投餵的溫馨畫面，被民眾拍下上傳後迅速傳開，大家都被牠們安靜守候、彼此保持距離的模樣打動。

  • 趙建國表示，他15年來都會把處理後的鴨屁股與邊角料留給流浪狗吃，因為丟掉可惜，不如幫牠們填飽肚子，也讓牠們不打擾客人。

  • 許多網友留言稱牠們像老顧客，還有人專程到店支持，認為願意善待流浪動物的店家很有溫度，也讓這家烤鴨店成為新的打卡熱點。

端午節

上一則

中國平價AI大突破 引發價格戰 震撼美晶片股

延伸閱讀

齊齊哈爾「一元食堂」暴紅 97歲抗美援朝老兵臨終感念

齊齊哈爾「一元食堂」暴紅 97歲抗美援朝老兵臨終感念
世界盃／哈蘭德帶火「威士忌浣熊」 德州店家訂單暴增首開國際配送

世界盃／哈蘭德帶火「威士忌浣熊」 德州店家訂單暴增首開國際配送
籠門不該鎖？貴港動物園洪水3獅溺死 園方：人命為先

籠門不該鎖？貴港動物園洪水3獅溺死 園方：人命為先
1碗麵1籠包子…宜昌神祕男長期請環衛工吃早餐 花12萬多

1碗麵1籠包子…宜昌神祕男長期請環衛工吃早餐 花12萬多

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚