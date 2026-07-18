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「中國製造」甩汙名？BBC：歐洲搶購美的冷氣 買家直呼「革命」

編譯周辰陽／北京18日電
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歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的...
歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫帶動冷氣需求，其中中國家電巨頭美的推出的PortaSplit，更成為當地今夏最搶手的商品之一。(路透)

歐洲的冷氣普及率通常偏低，但2026年夏季高溫格外令人難以忍受。西歐經歷有紀錄以來最炎熱的6月，預料夏季結束前還將迎來更多熱浪，也帶動中國家電巨頭的冷氣熱銷，其中美的PortaSplit更成為當地今夏最搶手的商品之一。

BBC報導，36歲的紹爾蒂塞克（Steven Scholtysek）是居住在德國中北部哈梅林（Hamelin）的一名工程師，從小就經歷炎熱難耐的夏季，對歐洲熱浪並不陌生。然而，今年德國多座城市氣溫升至攝氏40度以上；更糟的是，他幾個月前搬進一間向來容易過熱的閣樓公寓，每逢炎熱夏季，根本無法正常生活。

不過，紹爾蒂塞克很快找到中國家電巨頭美的為符合歐洲法規而設計的PortaSplit便攜式分離式冷氣。他說：「這改變了一切。」

隨著熱浪日益頻繁且強烈，先前在歐洲鮮為人知的美的，因PortaSplit而變得家喻戶曉。過去幾周，這款冷氣在各門市銷售一空，甚至出現在轉售網站，價格被炒至原本約750歐元（約858美元）零售價的兩倍甚至三倍，還出現名為MideaFinder、專門追蹤供貨情況的網站。

這股熱潮很大程度源於這些機型能避開建築結構限制，包括許多歐洲城市制定的嚴格歷史建築保存規定。這些規定限制改造外牆，包括鑽孔安裝室外冷氣機組，但PortaSplit附有輕量化室外機組，使用者可自行架設在窗外，並宣稱「完全相容於大多數歐洲窗型」。維也納居民尤爾恰克（Denis Yurchak）表示：「美的以相當有趣的方式解決了這個問題。」

尤爾恰克幾周前為了尋找能幫助自己度過熱浪的冷氣，首次接觸到PortaSplit。從充滿讚譽的網路評論，到專門交流冷氣使用技巧的論壇，都讓他很快意識到，人們「似乎有點崇拜美的」。他後來在X大力稱讚自己的PortaSplit，也成為這個社群的一員，每天都會收到詢問這款冷氣的訊息。尤爾恰克說，熱浪最嚴重期間，他基本上讓PortaSplit「全天候運轉」。

美的向中國官媒環球時報表示，公司在法國、西班牙、德國及英國等國家的銷售額較去年同期激增超過70%；中國企業TCL科技也透露，自家冷氣銷售額光是在法國就激增超過300%。全球最大冷氣製造商之一的格力則向BBC表示，旗下冷氣今年夏季的需求也明顯增加。

BBC指出，「中國製造」通常讓人聯想到價格低廉、品質較差的產品，但中國冷氣在歐洲熱銷，被中國媒體譽為「中國製造」的勝利。事實上，多名歐洲PortaSplit使用者向BBC表示，他們得知這款產品來自中國品牌時都感到驚訝。

PortaSplit於2024年在德國推出，官網宣稱結合美的斯圖加特研究中心的「德國工程」與「義大利設計」。紹爾蒂塞克說，PortaSplit的行銷和設計不同於他過去熟悉的早期中國產品，整體風格不僅更現代，實際拿到產品後，也發現品質與他過去使用的歐洲等地產品不相上下。他還表示，從無人機製造商大疆（DJI）到電動車品牌，中國科技產品的形象正出現「整體轉變」。他甚至決定買進美的股票，顯示對該公司前景的信心。

法國人奧拉爾（Adrien Olar）最近購買人生第一台冷氣，正是美的PortaSplit，使用後相當滿意。他說，PortaSplit可能是自己購買的第一項中國產品，並形容這是場「革命」。

PortaSplit送達前幾天，奧拉爾只能朝臉上噴水，讓自己在家中保持涼爽，但那樣的日子已成過去。他說：「當我走進房間時，就像走進冰箱一樣。差別非常、非常大。」

精華 FAQ

  • 主要因為歐洲今夏熱浪嚴重，許多家庭急需冷氣；同時PortaSplit符合歐洲窗型與建築限制，安裝更方便，迅速成為熱門選擇並出現缺貨與轉售溢價。

  • 它採分離式便攜設計，能避開許多城市對歷史建築外牆改造的限制，不必鑽孔安裝室外機，還能配合多數歐洲窗型，因此特別切合當地需求。

  • 報導指出，過去「中國製造」常被聯想到低價與低品質，但如今美的、TCL等產品在歐洲熱銷，消費者甚至稱其為「革命」，顯示中國科技形象正在提升。

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