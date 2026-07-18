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悲情炸彈…曲婉婷自曝罹乳腺癌沒人陪 網狂酸「蒼天饒過誰」

中國新聞組╱北京18日電
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曲婉婷自曝患乳腺癌，獨自在國外做手術，過程艱難無家人陪伴。(取材自重慶晨報)
曲婉婷自曝患乳腺癌，獨自在國外做手術，過程艱難無家人陪伴。(取材自重慶晨報)

AI摘要

文章摘要整理：

曲婉婷近日自曝罹患乳腺癌並切除單側乳房，引發熱搜，但因其母親貪腐案餘波未平，網友多半不買單，反而狠批她借病情賣慘復出。

以歌曲「我的歌聲裡」走紅的華人女歌手曲婉婷，近日接受加拿大華人媒體採訪時，自曝在新冠期間確診乳腺癌，已切除單側乳房且放棄重建。她一臉委屈表示：「這種事怎麼會發生在我身上？」並強調因家庭原因獨自在國外手術與治療，過程十分艱難；這枚「悲情炸彈」衝上熱搜，但全網狂酸「報應」、「蒼天饒過誰」。

曲婉婷的母親張明杰因涉嫌貪污、受賄及濫用職權遭調查，2021年一審判處無期徒刑，2022年維持原判。事件多年來持續引發爭議，也讓曲婉婷的演藝事業受到影響。

曲婉婷此次受訪表示，最初接受腫瘤切除手術，但後續檢查發現癌細胞已遍布大部分乳房組織，醫師建議進一步接受全乳房切除及重建手術。經過審慎思考後，她決定放棄重建，認為植入物仍屬外來物，未來可能衍生其他問題。她也逐漸說服自己，不必因少了一側乳房而否定女性價值，「最重要的是健康活著。」

重慶晨報報導，今年2月，曲婉婷完成認證入駐中國社交平台，發布彈唱視頻並開通商品櫥窗試圖復出，但因其母案件引發的社會爭議，帳號在48小時內便遭網民舉報封禁。此次她自曝重病，熱搜留言區更是罕見刷滿批評，網友冷酷直言：「她怎麼敢回來！每一句歌詞裡，都包含著東北人的血淚」、「報應啊」、「被職工的命就不是命嗎」。

據了解，法院查明，張明杰的重大貪腐案造成公共財產損失2.3億餘元，更直接侵吞、挪用566名改制國企職工約1146萬餘元的安置費；據報導，這筆被侵吞的安置費是底層職工的救命錢。

當年哈爾濱零下30多度，無數下崗職工因斷供暖凍死，或因無錢醫治輕生；曲婉婷卻拿著僅查實流入其帳戶就達650萬元的款項，在加拿大住豪宅、開跑車。張明杰被羈押九年多來，曲婉婷從未回國探望，卻持續在海外平台「雲盡孝」，稱母親是「英雄」，甚至曾發文「為母叫屈」，長期遭到大眾唾棄。

針對曲婉婷此次「重病賣慘」的悲情敘事，網民與評論普遍質疑其背後是為再次復出鋪路。網友指出，曲婉婷至今拒不退還贓款、拒不道歉，只看見自己的肉體殘缺，卻看不見被母親毀掉的566個家庭。藝術才華不能抵銷道德債務，同情是有門檻的，若不能知錯、認錯並補過，別拿肉體的苦來抵良心的帳。

曲婉婷和母親張明傑。(取材自微博)
曲婉婷和母親張明傑。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她表示自己在新冠期間確診乳腺癌，先做腫瘤切除，後來又被建議進行全乳房切除與重建，但最終選擇只切除單側乳房，並放棄重建手術。

  • 主要因她母親張明杰涉及巨額貪腐、侵吞職工安置費等爭議，至今她又未見公開道歉或退還相關款項，因此不少網友認為她是在用病情博同情。

  • 她今年2月曾入駐中國社交平台並試圖透過彈唱影片復出，但帳號很快因爭議遭封禁；此次自曝罹癌雖登上熱搜，卻更引發批評與質疑。

華人 加拿大 腫瘤

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