看世界盃遭阿根廷球迷歧視辱罵「雜種」 中國博主向FIFA舉報

一名中國博主近日發文表示，在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝進鏡頭，以西班牙語種族歧視辱罵。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 一名中國博主在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝入鏡頭以西班牙語辱罵歧視，事後確認內容涉種族歧視後已向FIFA舉報維權。

一名中國博主近日發文表示，在美國觀看世界盃 準決賽時，遭阿根廷 球迷衝進鏡頭，以西班牙語種族歧視 辱罵；該博主表示已向國際足聯（FIFA）舉報，雙方正就此事進行溝通處理中；他並強調，自己一定會依法維權到底，絕不能就這樣算了。

新京報報導，7月16日，阿根廷以2比1絕殺英格蘭闖入世界盃決賽，這場大逆轉讓看台上的阿根廷球迷極為激動，一名現場觀賽的中國博主發文，稱自己在賽後舉起手機錄製阿根廷球迷狂歡的畫面，過程中遭阿根廷球迷言語霸凌與種族歧視。

博主回憶事發經過時指出，當時他正在拍攝球迷歡呼畫面，一名阿根廷男子突然出現在鏡頭裡，並對著鏡頭說了一串西班牙語。博主坦言：「我沒有任何防備心，以為他在跟我共同慶祝阿根廷的逆轉奇蹟，以為他在跟他說一些球隊加油的言語。」因此並未放在心上，隨後便離開球場回到酒店收拾行李。

直到博主將影片上傳後，收到許多熟悉西班牙語的朋友發來私信提醒，他才震驚意識到自己遭到極其惡毒的種族歧視辱罵。經熟悉西語的網友翻譯，該男子辱罵的內容包含「chino puto」（該死的中國雜種）等極為骯髒與羞辱性的詞彙，且辱罵的對象不僅是該博主個人，更是針對全體中國人。

得知真相後的博主氣憤又震驚，痛斥對方的行為實在太過猖狂。這則消息隨即引發大量中國網民的關注與聲援，網友紛紛留言表示支持：「太猖狂了不能忍」、「支持依法維權，必須給這種種族歧視者一個教訓。」博主無奈表示，這也是他第一次碰上這種情況，因為行程非常匆忙，隔天早上就必須飛往紐約，他也同時在網絡上向大家徵集更多有效的維權建議。

一名中國博主近日發文表示，在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝進鏡頭，以西班牙語種族歧視辱罵。(取材自微博)

一名中國博主近日發文表示，在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝進鏡頭，以西班牙語種族歧視辱罵。(取材自微博)

一名中國博主近日發文表示，在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝進鏡頭，以西班牙語種族歧視辱罵。(取材自微博)