看世界盃遭阿根廷球迷歧視辱罵「雜種」 中國博主向FIFA舉報
一名中國博主在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝入鏡頭以西班牙語辱罵歧視，事後確認內容涉種族歧視後已向FIFA舉報維權。
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一名中國博主在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝入鏡頭以西班牙語辱罵歧視，事後確認內容涉種族歧視後已向FIFA舉報維權。
一名中國博主近日發文表示，在美國觀看世界盃準決賽時，遭阿根廷球迷衝進鏡頭，以西班牙語種族歧視辱罵；該博主表示已向國際足聯（FIFA）舉報，雙方正就此事進行溝通處理中；他並強調，自己一定會依法維權到底，絕不能就這樣算了。
新京報報導，7月16日，阿根廷以2比1絕殺英格蘭闖入世界盃決賽，這場大逆轉讓看台上的阿根廷球迷極為激動，一名現場觀賽的中國博主發文，稱自己在賽後舉起手機錄製阿根廷球迷狂歡的畫面，過程中遭阿根廷球迷言語霸凌與種族歧視。
博主回憶事發經過時指出，當時他正在拍攝球迷歡呼畫面，一名阿根廷男子突然出現在鏡頭裡，並對著鏡頭說了一串西班牙語。博主坦言：「我沒有任何防備心，以為他在跟我共同慶祝阿根廷的逆轉奇蹟，以為他在跟他說一些球隊加油的言語。」因此並未放在心上，隨後便離開球場回到酒店收拾行李。
直到博主將影片上傳後，收到許多熟悉西班牙語的朋友發來私信提醒，他才震驚意識到自己遭到極其惡毒的種族歧視辱罵。經熟悉西語的網友翻譯，該男子辱罵的內容包含「chino puto」（該死的中國雜種）等極為骯髒與羞辱性的詞彙，且辱罵的對象不僅是該博主個人，更是針對全體中國人。
得知真相後的博主氣憤又震驚，痛斥對方的行為實在太過猖狂。這則消息隨即引發大量中國網民的關注與聲援，網友紛紛留言表示支持：「太猖狂了不能忍」、「支持依法維權，必須給這種種族歧視者一個教訓。」博主無奈表示，這也是他第一次碰上這種情況，因為行程非常匆忙，隔天早上就必須飛往紐約，他也同時在網絡上向大家徵集更多有效的維權建議。
他在美國現場拍攝阿根廷球迷慶祝時，突然有球迷衝進鏡頭並對他以西班牙語辱罵。起初他未察覺異常，事後才知道內容帶有明顯種族歧視。 據熟悉西班牙語的網友翻譯，對方使用了包含「chino puto」等極具侮辱性的詞語，意指帶有歧視意味的辱罵，不僅針對他本人，也是在羞辱全體中國人。 博主表示已向國際足聯FIFA舉報，雙方正就事件溝通處理中。他也強調會依法維權到底，並在網路上徵求更多有效的維權建議。
精華 FAQ
他在美國現場拍攝阿根廷球迷慶祝時，突然有球迷衝進鏡頭並對他以西班牙語辱罵。起初他未察覺異常，事後才知道內容帶有明顯種族歧視。
據熟悉西班牙語的網友翻譯，對方使用了包含「chino puto」等極具侮辱性的詞語，意指帶有歧視意味的辱罵，不僅針對他本人，也是在羞辱全體中國人。
博主表示已向國際足聯FIFA舉報，雙方正就事件溝通處理中。他也強調會依法維權到底，並在網路上徵求更多有效的維權建議。
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