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梨花隊犯規手段髒 「功夫女足」惡意影射？韓人破防：羞辱我們女足

中國新聞組／北京18日電
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「功夫女足」在中國上映票房突破10億人民幣。(取材自微博)
「功夫女足」在中國上映票房突破10億人民幣。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

周星馳新片《功夫女足》因「梨花隊」等設定被南韓質疑惡意影射女足，相關爭議迅速延燒成中韓網民互罵話題。

「星爺」周星馳執導的電影「功夫女足」票房六天破9億（人民幣，下同），不僅橫掃暑期檔，還「踢」進南韓。疑片中一支名為「梨花隊」的球隊頻繁犯規，還透過「美人計」等手段影響裁判，被南韓媒體直指這是「惡意影射」南韓女足，南韓網民更是炸開了鍋：「這是在羞辱我們的女足精神」。

相關話題衝上微博熱搜第一，中國網民紛紛紛嘲諷「功夫女足讓南韓人破防了」，「這不是影射，就是在講南韓，連小朋友都看得懂」。

據智慧新聞報導，周星馳導演的「功夫女足」在南韓引發爭議；南韓誠信女子大學徐坰德教授發文稱，雖然「功夫女足」故事是虛構，但電影中「梨花隊」設定，比如她們的手段、她們犯規的行為及磕巴的韓語口音，都嘲諷了南韓女足。

部分南韓媒體和網民也認為，影片中，一支海外的球隊「梨花隊」以極其誇張的方式被擊敗，儘管從未明確點名南韓，但「梨花」二字與南韓女子大學、國家隊的歷史綽號高度重合。南韓媒體直指這是「惡意影射」，網民更是炸開了鍋：「這是在羞辱我們的女足精神」。

有網民還表示，部分中國媒體在介紹電影時，提及2002年世界盃裁判莫雷諾相關事件，認為電影藉此暗示南韓隊曾透過不正當方式爭取勝利，引發南韓網民不滿。電影結局是會功夫的中國隊擊敗「梨花隊」，也讓不少南韓網民認為內容帶有侮辱南韓體育界的意味。

南韓網民頓時炸鍋，紛紛留言表示對周星馳的作品感到氣憤與失望：「沒想到周星馳會變成這樣」、「連周星馳也要靠反韓來賺錢嗎」、「以前很喜歡他的電影，現在看不下去了」等相關評論持續發酵。

消息傳回中國，很快衝上了微博熱搜第一。大批中國網民刷屏嘲諷：「那咋了，韓國人平時在劇裡都明涵我們，星爺很溫和了」，「只准你們抹黑中國？我們這演的都是事實，你們那才叫抹黑」，「那幾個隊出來的時候就是隱喻某些國家，連小朋友都看懂了」，「不僅口音而且還是整容臉」。

也有中國網民表示不解：「不就是個虛構的隊名嗎？對號入座是不是太敏感了？」也有影迷翻出周星馳過往作品，指出「少林足球」裡也曾出現過類似誇張的對手設定，這次爭議之所以升級，或許更多是因為「功夫女足」在亞洲市場的熱度已經超出預期。

精華 FAQ

  • 南韓媒體與網民認為片中「梨花隊」的犯規、用美人計干擾裁判、韓語口音等設定，明顯是在影射南韓女足，因此感到被羞辱並強烈反彈。

  • 不少中國網民把南韓的抗議視為「破防」，認為影片只是虛構創作，甚至直言內容影射得很明顯，於是以嘲諷方式回擊，讓話題衝上微博熱搜第一。

  • 因為影片不只涉及對手隊名與行為設定，還被聯想到2002年世界盃裁判事件，加上中韓網民各自帶入民族情緒，最終使電影爭議升級為網路對罵。

南韓 周星馳

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