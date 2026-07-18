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重慶山體坍塌／男棄車狂奔逃命：差10秒就被埋了

中國新聞組╱北京18日電
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重慶彭水縣漢葭街道17日早上突發山崩塌，導致下方多棟居民樓垮塌。(取材自南方都市...
重慶彭水縣漢葭街道17日早上突發山崩塌，導致下方多棟居民樓垮塌。(取材自南方都市報)

AI摘要

文章摘要整理：

重慶彭水縣7月17日清晨發生山體崩塌，導致下方多棟民宅受損，目擊居民形容現場如爆炸般短促猛烈，許多人驚慌逃命，官方已啟動多部門救援。

7月17日早上，重慶彭水縣漢葭街道突發山體崩塌，導致下方多棟居民樓垮塌。目擊者胡先生回想事發過程仍心有餘悸，表示當時過程大約一、兩分鐘，他聽到「類似爆炸的聲音」，許多人尖叫著往街上跑，「我的腿腳都是軟的」。

南方都市報報導，17日早上，當地本地居民胡先生開車去上班，在畫廊路附近聽到類似爆炸的聲音，以為是山上的煙火爆竹倉庫爆炸了。他看到山體崩塌的過程，「落下來的石頭很大，大概一兩分鐘，灰塵大得不得了，全部看不見了」。

胡先生立刻丟下車往反方向跑：「我拚命地跑，腿腳都是軟的。」胡先生聽見有人尖叫，還有人從房子裡面往外跳，在這個區域居住的大多是個體工商戶，做陶瓷建材等生意。胡先生說，如果他的車再快幾十秒，他也會被埋在垮塌區域。

胡先生留在現場參與救援，幫忙維持秩序。他表示，彭水縣城山比較多，「以前也發生過一兩次滑坡，但從來沒有這麼嚴重過」。

家住彭水縣農機加油站對面的趙先生，離山體崩塌現場不到200米。「8點40分左右，我聽到巨大聲響，伴有鞭炮響，家裡突然停電。我住在江邊，推窗看到烏江升起濃煙，江水非常渾濁」。趙先生說，他馬上跑到公路上，看到山體崩塌，拔腿就跑。他運氣好，住家沒有被巨石衝擊。

同在烏江東路，離山體崩塌現場1公里的雜貨店主印先生表示，聽鄰居說山體崩塌，有建築被埋，「大約20分鐘後，有很多從崩塌現場跑過來的民眾，都氣喘吁吁，滿頭大汗；有位送水果的小夥子說他當時開車狂踩油門，躲過一劫。」

重慶市委、市政府高度重視，目前緊急、公安、消防、規資、衛健等部門專業救援力量正會同屬地進行救援處置工作。

精華 FAQ

  • 事件發生在7月17日早上，地點是重慶彭水縣漢葭街道一帶，崩塌位置在山坡下方居民樓上方，造成多棟住宅垮塌並引發現場混亂。

  • 目擊者表示先聽到類似爆炸的聲音，接著巨石和濃塵迅速落下，整個過程約1、2分鐘。他立刻棄車往反方向狂奔，事後仍心有餘悸，直呼自己差點被埋。

  • 目前重慶市委、市政府已高度重視，緊急、公安、消防、規資、衛健等部門的專業救援力量，正會同屬地持續進行救援與處置，並協助現場秩序維持。

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