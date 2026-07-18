「店被土塊推河邊」…重慶山崩壓垮住宅 居民奔逃 8死34失聯

重慶彭水山體坍塌現場，多棟住宅被壓垮。（取自央視新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 重慶彭水縣突發山體垮塌，壓毀多棟住宅並疑引發鞭炮庫爆炸，造成8死34失聯，官方已動員超過800人搜救並疏散周邊居民。

中國又發生自然災害，重慶彭水縣昨突發山體垮塌，導致下方至少13間房屋被壓垮，已致8人死亡，34人失聯。國家主席習近平 下令全力搜救並查明原因，國務院 副總理張國清已赴現場指導救援工作。據了解，疑因巨石砸中鞭炮倉庫引發爆炸，大批居民尖叫奔逃，有倖存者被土石沖進烏江後從江中浮起，現場塵土蔽天，宛如災難電影。

因巨石有兩三層樓高加上作業面狹窄，救援難度大，目前現場救援力量已超800人。

綜合央視、新華社報導，17日上午9時許，重慶彭水苗族土家族自治縣漢葭街道突發山體垮塌，致下方多棟居民樓垮塌，大量巨石從山體上崩塌，周邊1000米範圍內1100人全部撤離。目前救援存在三方面困難：一是邊坡不穩定，二是作業面小，三是還有邊坡垮塌的風險。搜救被困人員是救援重中之重，接下來才會進行機械作業，最後才會對巨石進行爆破。

事發現場旁邊傢俱城工作人員王先生表示，當時他在家具城工作，聽到一聲巨響，跑出來一看才知道旁邊山體垮塌壓塌房屋，「有好幾幢（樓房），差不多都是五、六層，有人住」，目前事發區域斷水斷電停氣。

據網上流傳畫面顯示，山坡上的大量土石滑落滾入街道，不少居民拔腿狂奔逃生，大量巨石與泥土崩落在街道上並覆蓋部分建築物，現場塵土蔽天，宛如災難電影。

當地一家煙火爆竹經營店負責人說，土塊將自己的店鋪推到河邊，「現在我們的建築找不到了，全部掩埋」。店鋪已在此營業六年多，現在是煙火爆竹淡季，「店裡庫存只有114件，這裡只是一個展示煙火的空間」。

附近上班的一名工人與幾位同伴從石堆中救出一名中年男子，還看到一名女性從烏江中浮起，滿身是血，從河邊往路上走。

據封面新聞引述彭水漢葭街道黨工委書記張軍表示，山體垮塌涉及約13棟房屋。在場處置災害的專家黎力表示，崩塌主因是山體岩體長期臨空風化變脆，降雨滲入軟化下部軟弱層，雨後轉晴，又使岩體收縮變形。巨石垮塌後砸中下方鞭炮庫房引發爆炸，鞭炮爆炸並非山體垮塌原因。

習近平昨作出重要指示指出，重慶彭水縣發生山體崩塌造成多人失聯，要科學組織搜救，防止發生次生災害，妥善做好傷員救治、善後處置等工作。

重慶彭水山體坍塌現場，至中午已救援出8人。（取自央視新聞）

重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道烏江沿岸發生山體崩塌，多棟民房被掩埋，有人員被困。圖為救援人員攜搜救犬在崩塌現場搜救。 (中新社)

7月17日上午9時許，重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道烏江沿岸發生山體崩塌，多棟民房被掩埋，有人員被困。 (中新社)

重慶市彭水縣漢葭街道烏江三橋附近17日山體垮塌，多處住宅被埋，有人員被困。（新華社）