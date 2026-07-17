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「梁祝」作曲家陳鋼辭世享耆壽91歲 晚年創作不懈「繁花」見證一生

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面對人工智慧快速發展、生成式AI逐漸投入音樂創作，陳鋼始終認為，真正無可取代的是...
面對人工智慧快速發展、生成式AI逐漸投入音樂創作，陳鋼始終認為，真正無可取代的是源自內心的真情。(取自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

中國作曲家陳鋼辭世，享耆壽91歲；他以《梁祝》聞名國際，晚年仍創作不輟，並以真情為音樂核心留下深遠影響。

以小提琴協奏曲「梁祝」聞名國際的中國作曲家、上海音樂學院教授陳鋼，18日凌晨4時50分於上海病逝，享耆壽91歲。

根據上觀新聞報導，陳鋼從24歲與何占豪共同創作「梁祝」，到90歲仍完成全新交響作品「交響序曲－繁花」，一生留下多部深具代表性的作品。他始終堅信「創作離不開情，無情不成樂，無情不成文」，將真摯情感視為音樂最重要的靈魂。

陳鋼1935年出生於上海，父親為創作金曲「玫瑰玫瑰我愛你」的知名音樂人陳歌辛，自幼受到濃厚音樂薰陶，1955年考入上海音樂學院作曲系。1959年，年僅24歲的他與同窗何占豪共同完成小提琴協奏曲「梁祝」，由俞麗拿首演。作品融合越劇旋律與西方交響樂技法，將中國民間故事化為動人樂章，問世後迅速風靡海內外，至今仍是全球演出頻率最高的中國交響作品之一，也成為中國音樂的重要代表作。

「梁祝」之外，陳鋼畢生持續以西方作曲技法詮釋中國文化。1970年代創作「金色的爐台」、「苗嶺的早晨」、「陽光照耀著塔什庫爾幹」等經典小提琴作品；1980年代推出小提琴協奏曲「王昭君」，被譽為「梁祝」的姊妹篇；1985年完成雙簧管協奏曲「囊瑪」，融合現代作曲語彙與藏族音樂特色，展現濃厚民族風格。

世界日報創刊35週年，邀請陳鋼(左)一同祝賀。(報系資料照)
世界日報創刊35週年，邀請陳鋼(左)一同祝賀。(報系資料照)

即使步入晚年，陳鋼依舊創作不輟。80多歲時完成交響詩「情殤－霓裳驍歌楊貴妃」及「中國音畫」等作品，持續探索中西音樂融合；2025年更以90歲高齡推出「交響序曲－繁花」，再次展現旺盛創作力，也為其音樂生涯再添重要篇章。

面對人工智慧快速發展、生成式AI逐漸投入音樂創作，陳鋼始終認為，真正無可取代的是源自內心的真情。他曾提醒音樂工作者，不應被炫技或複雜技法牽著走，而應忠於內心、傾聽自己的聲音，唯有充滿情感的作品，才能跨越時間打動人心。

除了音樂創作，陳鋼87歲時出版散文集「歲月芳華」，回顧個人與家族經歷，也記錄上海的音樂與文化發展。他曾表示，上海有許多故事值得被記住，希望透過這本書向這座城市致敬。

以小提琴協奏曲「梁祝」聞名國際的中國作曲家上海病逝，享耆壽91歲。(取自上觀新聞...
以小提琴協奏曲「梁祝」聞名國際的中國作曲家上海病逝，享耆壽91歲。(取自上觀新聞)

精華 FAQ

  • 陳鋼以小提琴協奏曲《梁祝》聞名國際，這部作品也成為中國音樂的重要代表作。他於18日凌晨4時50分在上海病逝，享耆壽91歲。

  • 《梁祝》由24歲的陳鋼與何占豪共同完成，並由俞麗拿首演。作品融合越劇旋律與西方交響樂技法，將中國民間故事化為動人樂章。

  • 陳鋼晚年仍完成《交響序曲－繁花》等作品，也出版散文集《歲月芳華》。面對AI音樂發展，他強調真正不可取代的是源自內心的真情。

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