中國官員被「掛簡歷」=落馬預告？官媒：體制內「內鬼」洩漏

2022年10月23日，中共第20屆中央委員會第一次全體會議在京舉行，如今當中已有24名中央委員官宣落馬。（新華社）

近期中國網路社群上常常事先有帳號突然掛出某位官員簡歷，幾天後官方正式通報該名官員落馬，因而現在如果某官員簡歷突然出現在網路上，很可能會被認為是某種「預告」。中國官媒對此進行調查表示，相關行為都是體制內的內鬼洩漏，有專家建議要加大懲處力度，只要存在洩露內部資訊，就應對相關自媒體處罰。

新華社旗下半月談，17日發布一篇調研文章，針對掛出簡歷「預告官員落馬」現象，予以爬梳。

文章稱，這些訊息的源頭往往指向體制內部，即「少數公職人員違規洩露」，再經網路群組層層轉賣，進而形成一條隱蔽的「黑灰產業鏈」。

文章指出，此類「預告」訊息往往採用諧音、代稱、簡歷發布等隱晦方式，「乍看並沒有什麼新內容」，但仔細琢磨就能看出其想要傳遞的訊息。文章直指，體制內人員成傳播源頭。

一位辦案人員介紹，為獲取流量收益，一些體制內人員充當內鬼洩露相關資訊。官員落馬或調動的訊息流出後，會在一些軟體的聊天群中傳播，新加入群的人需繳納一定費用。部分公眾號運營者在群內獲得相關資訊後再在其帳號上發布，並通過引流手段再建新群，入群費用人民幣幾十元到399元（約59美元）之間。

受訪人士認為，一些所謂的「權威消息」、「重磅訊息」洩露反腐相關訊息，「破壞了黨和政府相關工作的嚴肅性」。有辦案人員說，一些所謂的內部資訊被加工後發布，可能引發不良輿論解讀。

不過，一位辦案人員介紹，網民在微信公眾號發布官員簡歷不屬於編造謠言或者洩露國家秘密行為，公安機關暫無法律依據對相關線民開展立案偵查或予以行政處罰。此外，對誇大落馬官員貪腐情節、編撰緋聞軼事等行為，公安機關同樣無權率先闢謠。這是因為「警方不掌握相關落馬官員的具體犯罪事實，因此無法認定網民發布的資訊為謠言」。

而針對這一「新型亂象」及其向短影音平台轉移的新趨勢，受訪專家和基層幹部建議，首先完善審核規則，適應跨平台監管需求。其次，健全紀警聯動機制，及時調整應對策略。最後是加大懲處力度，強化源頭治理。受訪專家及基層幹部建議，在明確相關政策和法律法規後，即便未直接造謠，只要存在洩露內部資訊、擾亂公共秩序等行為，就應依法對相關自媒體進行處罰，形成有效震懾。