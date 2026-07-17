廣西也有阿勒泰？桂林廢棄工棚「一扇窗」暴紅 打卡要排1小時

桂林山野外一廢棄牛棚意外走紅。(取材自縱覽新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 桂林全州縣廢棄工棚因窗景神似阿勒泰爆紅。

桂林全州縣廢棄工棚因窗景神似阿勒泰爆紅。 重點二： 遊客打卡需排隊逾1小時，周末人潮明顯暴增。

遊客打卡需排隊逾1小時，周末人潮明顯暴增。 重點三：當地已增設移動廁所並聯合多部門疏導秩序。

廣西桂林全州縣茶坪水庫附近一處無屋頂老舊房屋，近日在短影音平台意外爆紅，吸引大批徒步愛好者與遊客前往打卡。該建築因透過舊窗框可拍出類似北疆草原的畫面，被網友稱作「阿勒泰之窗」。

縱覽新聞報導，全州縣文廣體旅局工作人員7月16日回應，該建築並非網傳的廢棄牛棚，而是早年施工工地遺留的工棚，建設工人曾在此居住，後長期閒置導致屋頂消失，僅存牆體與窗戶，位置在全州縣才灣鎮茶坪徒步路線上，鄰近茶坪水庫，周邊區域目前尚未正式開發，僅為原生態徒步路線。

不少遊客在短影音平台分享打卡畫面，老舊磚牆搭配窗框，窗外則是青翠草坪與成片野生小黃花，吸引大批網友詢問確切位置；高峰時段打卡需排隊逾一小時。工作人員表示，眼下正值當地最佳賞景期，野生小黃花盛開，加上短影音博主廣泛傳播，讓這處原本小眾的山野地點迅速出圈。

工作人員說明，隨著遊客增加，周六、周日人流明顯暴漲，工作日則相對較少；文旅局已聯合公安、天湖管委會等部門到場疏導交通、維持秩序，並因應遊客反映公廁不足的問題，就近增設兩座移動廁所。該打卡點目前免費對外開放，遊客涵蓋本地居民與周邊城市遊客，當局正針對周邊進行後續規畫與維護。

桂林山野外一廢棄牛棚意外走紅。(取材自縱覽新聞)