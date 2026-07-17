鄰居欠水費 陝西一小區連坐停水三天 煮飯、沖廁所都頭痛
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陝西寶雞市金台區新華路3號院近日連日高溫，小區六、七十戶居民卻因部分住戶拖欠水費，被停水整整3天。居民張阿姨表示，做飯只能購買桶裝水，沖廁所得就近提水，一天光喝水做飯就要花十幾元；另一名年輕媽媽則說，家中嬰兒需沖奶粉、洗奶瓶，加上老人夜間腹瀉卻無水沖廁，讓她十分焦急。
華商網報導，該小區共5個單元、約六七十戶，多數居民已入住二十餘年，小區長期無專業物業管理，水費收繳靠自發形成的「土辦法」——各單元推選「單元負責人」挨戶抄表收費，再交由「總負責人」統一向自來水公司繳納總水費。
此次停水起因於2單元部分住戶對水費金額有疑義，拒絕繳納。5單元住戶李先生表示，自己按時繳費卻遭「連坐」停水，感到十分委屈；但也有住戶指出，2單元水費單金額偏高，懷疑地埋管網滲漏或分表計量不準，認為應先釐清用水量再要求補繳。
居民表示，類似停水風波過去已多次發生，最長曾停水一個月，主因均為總表收費、單元代收模式下，個別住戶欠費即牽連全小區。居民普遍認為，應推動「一戶一表」改造，由自來水公司直接抄表到戶、收費到戶，從根源解決爭議。
自來水公司已提出改造方案，但依規定需全體住戶簽字同意才能啟動，目前同意比例尚未達100%。住戶王先生說明，少數不同意住戶多因房屋長期空置或出租、不願負擔改造費用，或擔心破壞室內裝修而不願配合。
寶雞市金台區中山東路街道曙光路東社區工作人員16日證實，小區因2單元欠繳水費導致全區停水，截至當日已停水3天；社區正協調住戶盡快補繳欠費以解燃眉之急，並將持續推動一戶一表改造工作。
事件發生在陝西寶雞市金台區新華路3號院，該小區約有6、70戶居民。因部分住戶拖欠水費，整個小區被停水，居民日常生活受到明顯影響。 因為停水期間做飯得買桶裝水，沖廁所還要就近提水，一天光喝水和做飯就要花十幾元；家中若有嬰兒或老人，更會面臨沖奶粉、洗奶瓶與如廁不便等問題。 主要因小區沒有專業物業，長期採用總表和單元代收的方式收水費，個別住戶欠費就會牽連全體。雖已提出一戶一表改造，但仍需全體住戶同意，尚未完全推動。
精華 FAQ
事件發生在陝西寶雞市金台區新華路3號院，該小區約有6、70戶居民。因部分住戶拖欠水費，整個小區被停水，居民日常生活受到明顯影響。
因為停水期間做飯得買桶裝水，沖廁所還要就近提水，一天光喝水和做飯就要花十幾元；家中若有嬰兒或老人，更會面臨沖奶粉、洗奶瓶與如廁不便等問題。
主要因小區沒有專業物業，長期採用總表和單元代收的方式收水費，個別住戶欠費就會牽連全體。雖已提出一戶一表改造，但仍需全體住戶同意，尚未完全推動。
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