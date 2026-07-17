鄰居欠水費 陝西一小區連坐停水三天 煮飯、沖廁所都頭痛

陝西寶雞市金台區小區因部分住戶拖欠水費而整區停水；示意圖。（取材自華商報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陝西寶雞一小區因部分住戶欠繳水費，全區被停水3天。

陝西寶雞一小區因部分住戶欠繳水費，全區被停水3天。 重點二： 居民反映停水影響做飯、沖廁與嬰兒照護，生活大受困擾。

居民反映停水影響做飯、沖廁與嬰兒照護，生活大受困擾。 重點三：社區與自來水公司推動一戶一表改造，但仍未獲全體同意。

陝西寶雞市金台區新華路3號院近日連日高溫，小區六、七十戶居民卻因部分住戶拖欠水費，被停水整整3天。居民張阿姨表示，做飯只能購買桶裝水，沖廁所得就近提水，一天光喝水做飯就要花十幾元；另一名年輕媽媽則說，家中嬰兒需沖奶粉、洗奶瓶，加上老人夜間腹瀉卻無水沖廁，讓她十分焦急。

華商網報導，該小區共5個單元、約六七十戶，多數居民已入住二十餘年，小區長期無專業物業管理，水費收繳靠自發形成的「土辦法」——各單元推選「單元負責人」挨戶抄表收費，再交由「總負責人」統一向自來水公司繳納總水費。

此次停水起因於2單元部分住戶對水費金額有疑義，拒絕繳納。5單元住戶李先生表示，自己按時繳費卻遭「連坐」停水，感到十分委屈；但也有住戶指出，2單元水費單金額偏高，懷疑地埋管網滲漏或分表計量不準，認為應先釐清用水量再要求補繳。

居民表示，類似停水風波過去已多次發生，最長曾停水一個月，主因均為總表收費、單元代收模式下，個別住戶欠費即牽連全小區。居民普遍認為，應推動「一戶一表」改造，由自來水公司直接抄表到戶、收費到戶，從根源解決爭議。

自來水公司已提出改造方案，但依規定需全體住戶簽字同意才能啟動，目前同意比例尚未達100%。住戶王先生說明，少數不同意住戶多因房屋長期空置或出租、不願負擔改造費用，或擔心破壞室內裝修而不願配合。

寶雞市金台區中山東路街道曙光路東社區工作人員16日證實，小區因2單元欠繳水費導致全區停水，截至當日已停水3天；社區正協調住戶盡快補繳欠費以解燃眉之急，並將持續推動一戶一表改造工作。