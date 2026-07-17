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長沙體育局幹部霸占車位 官方通報「拉偏架」被罵翻

中國新聞組／北京17日電
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湖南長沙市開福區德峰小區日前發生一起「體育局幹部霸占車位」事件，雙方達成和解後，卻被發現官方通報似乎用了春秋筆法，有「拉偏架」嫌疑。該通報引發新一波輿論討論，用字遣詞都被抓出來討論，律師直言，公文必須實事求是、不偏不倚，「但這篇通報很難說做到了這一點」。

中國新聞周刊報導，該起停車糾紛起於6月30日，長沙市體育局官員彭某某停車時占用閔某的私人車位，閔某發現後，將自己的越野車停放在車位前方。此後，物業及交警多次介入協調，事件仍持續升級。期間，彭某某男友雷某某將車停在閔某車前，閔某則在自己的車位上設置水泥立柱及U型管。

這起事件最終於7月10日達成和解。隔日，長沙市紀檢監察、公安及體育等部門組成的聯合調查組發布情況通報，表示長沙市體育局已決定對彭某某停職處理，紀檢監察機關也已對其相關問題展開核實。但這則通報卻因為部分用詞引發外界質疑，再度成為網路討論焦點。

曾辦理多起行政訴訟案件的律師程重表示，該則通報描述閔某時，多次使用「堵住」等字眼，如「閔某將其越野車停在車位前，堵住彭某某的車輛」；但描述彭某某男友時，則寫成「將車停在閔某的車頭前」等較中性的說法。

除此之外，通報對雙方的行為描述形成鮮明對比，比如強調彭某某及其家屬曾四次向閔某道歉，希望盡早解決此事；另一方面則稱閔某在前四次調解中以各種理由拒絕接受或拒絕到場。事實上，從流傳的現場視頻能看到，彭某某及其同行人員有一些威脅話語，但通報中卻隻字未提。若僅閱讀官方通報，不了解事件始末，可能會讓人疑惑為何最終受到處理的是彭某某。

程重表示，政府文書的寫作有時會隱藏一些「小心思」，但既然官方通報面向公眾，需要真誠對待，否則，可能會弄巧成拙。

北京大學政府管理學院教授馬亮表示，該通報「存在厚此薄彼的嫌疑」，未能客觀中立說明事實，「一方面刻意放大當事人的過錯，另一方面規避公職人員的錯誤」，認為這樣的表述不利於承認及解決問題，也可能影響政府公信力。

精華 FAQ

  • 事件起於6月30日，長沙市體育局官員彭某某停車占用閔某的私人車位，閔某遂將越野車停在車位前方，雙方在物業與交警多次協調下仍持續升級。

  • 外界認為通報在描述雙方時用詞不對等，對閔某多用「堵住」等較負面表述，對彭某某及其家屬則較中性，且未提及現場威脅話語，呈現出明顯偏向。

  • 律師程重指出公文應實事求是、不偏不倚，這份通報卻難說做到；北大教授馬亮也認為其有厚此薄彼嫌疑，恐不利於解決問題並削弱政府公信力。

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